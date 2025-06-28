معلومات الجديد: اجتماع لجنة وقف اطلاق النار يوم الأربعاء كان مختلفاً عن الاجتماعات السابقة والجانب الاميركي بدا أكثر ليونة والبحث تركز على الانسحاب الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات