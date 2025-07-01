الجديد عند الحدود الشرقية.. ما حقيقة الحشود المسلحة؟ (تقرير إخباري)

مصادر رئاسية للجديد: المبعوث الاميركي توم براك سيلتقي الرؤوساء الثلاثة الاثنين المقبل واللجنة التي تناقش الرد اللبناني تجتمع يومياً في بعبدا وتضيف المصادر أن الأجواء حتى الساعة متقدمة