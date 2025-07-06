حسن الدر لـ وهلق شو: هل يقبل أي سيادي في لبنان تسليم السلاح في توقيت إسرائيلي؟

معلومات الجديد: توجه لتثبيت كمال نصار في منصبه كرئيس محكمة الجنايات في بعبدا وتعيين مدعين عامين جدد في كل المحافظات على ان تصدر التعيينات القضائية رسمياً الاسبوع المقبل