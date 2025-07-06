الكاتب السياسي مبارك آل عاتي لـ وهلق شو: حزب الله منهزم وإيران خسرت والشعب اللبناني إرتفع طموحه في ظل العهد الجديد وهناك تطابق في الموقفين السعودي والأميركي تجاه لبنان

معلومات الجديد: الرد اللبناني بصيغته التي سُربت بالأمس كان قد أُرسل الى توم بارّاك الذي طلب بعض التعديلات عليه معتبراً أن الرد غير كافٍ ما دفع اللجنة الرئاسية الى العمل على تعديل بعض البنود