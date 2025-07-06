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الكاتب السياسي مبارك آل عاتي لـ وهلق شو: حزب الله منهزم وإيران خسرت والشعب اللبناني إرتفع طموحه في ظل العهد الجديد وهناك تطابق في الموقفين السعودي والأميركي تجاه لبنان
2025-07-06 | 16:25
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الكاتب السياسي مبارك آل عاتي لـ وهلق شو: حزب الله منهزم وإيران خسرت والشعب اللبناني إرتفع طموحه في ظل العهد الجديد وهناك تطابق في الموقفين السعودي والأميركي تجاه لبنان
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