الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
29
o
الجنوب
29
o
الشمال
30
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:28
فادي أبو شقرا: لا أزمة محروقات
07:46
بعد نصف ساعة من موته.. استيقظ!
06:46
في مطار بيروت.. "روبوت" يتجول بين الناس! (فيديو)
15:39
نادي النجمة يكرّم شهداء المدرجات! (فيديو)
15:00
حريق في محرك طائرة.. وتصرف ذكي من الطيار!
خاص الجديد
مصادر مطلعة للجديد: برّاك ركز في لقاءاته على ضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد
2025-07-21 | 06:53
A-
A+
مصادر مطلعة للجديد: برّاك ركز في لقاءاته على ضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد
مقالات ذات صلة
سامي الجميّل التقى السفير الفرنسي: لضرورة حصر السلاح بيد الدولة
رئيس الوزراء العراقي: حصر السلاح بيد الدولة من أساسيات بناء الدولة وماضون لتحقيق هذا الهدف
سلام: لا أمان من دون حصر السلاح بيد الدولة
مصادر مطلعة للجديد: برّاك ركز في لقاءاته على ضرورة الانتقال إلى المرحلة التنفيذية التي تتضمن حصر السلاح بيد الدولة مع وجود تساؤلات حول الآلية التي ستُعتمد
خاص الجديد
محليات
مطلعة
للجديد:
برّاك
لقاءاته
ضرورة
الانتقال
المرحلة
التنفيذية
تتضمن
السلاح
الدولة
تساؤلات
الآلية
ستُعتمد
العودة الى الأعلى
هذا ما سيطرحه بري على براك.. التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
في مطار بيروت.. "روبوت" يتجول بين الناس! (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:33
روبوتات في مطار بيروت.. بالنشرة المسائية بعد قليل
12:33
روبوتات في مطار بيروت.. بالنشرة المسائية بعد قليل
12:33
هل هرب الوزير؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:33
هل هرب الوزير؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:33
هذا ما سيطرحه بري على براك.. التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
12:33
هذا ما سيطرحه بري على براك.. التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
يحدث الآن
خاص الجديد
12:33
روبوتات في مطار بيروت.. بالنشرة المسائية بعد قليل
خاص الجديد
12:33
هل هرب الوزير؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
خاص الجديد
12:33
هذا ما سيطرحه بري على براك.. التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
اخترنا لك
روبوتات في مطار بيروت.. بالنشرة المسائية بعد قليل
12:33
هل هرب الوزير؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:33
هذا ما سيطرحه بري على براك.. التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
12:33
في مطار بيروت.. "روبوت" يتجول بين الناس! (فيديو)
06:46
فارس سعيد لـ وهلق شو: الرئيس برّي حسم خياره بعدم تعريض جنوب لبنان والطائفة الشيعية وأهلها للخطر
16:02
خلدون الشريف لـ وهلق شو: مرونة بارّاك لن تكون واسعة وزيارته تركزت 50/50 بين السلاح والإصلاحات الاقتصادية
15:47
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
12:33
هل هرب الوزير؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
06:36
بوصعب: لا معلومات لدينا عن مكان تواجد بوشكيان
10:59
بعد إتهامه بالهروب.. بوشكيان يردّ
2025-04-21
جود علي برو مع أكاديمية لا ماسيا في برشلونة
2025-05-14
لقطة لـ عبير الصغير وخطيبها يوسف فرحات من داخل الجامع وهما يؤديان الصلاة
2025-06-23
وكالة فارس: اسقاط مسيرة إسرائيلية ثانية في مدينة اراك وسط غرب ايران
بالفيديو
بالفيديو
08:01
هنا بيروت - زياد الصائغ - الحلقة الكاملة
13:36
دياموند أبو عبود تستذكر عصام بريدي وتتأثر على الهواء
13:00
مقدمة النشرة المسائية 20-07-2025
2025-07-20
دياموند ابو عبود تعترف: اتمنى ان اتعرف على المسيح
2025-07-20
اول ظهور لـ بشار الأسد بعد سقوط نظامه وهروبه الى موسكو!؟
2025-07-20
الممثل السوري مهند قطيش يوجه رسالة شديدة اللهجة للرئيس السوري احمد الشرع
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
07:46
بعد نصف ساعة من موته.. استيقظ!
منوعات
07:46
بعد نصف ساعة من موته.. استيقظ!
محليات
00:52
بري يثير قلق "الحزب".. وزيارة باراك قد تكون الأخيرة!
محليات
00:52
بري يثير قلق "الحزب".. وزيارة باراك قد تكون الأخيرة!
محليات
07:10
عن العلاقة مع الدروز والشيعة والسنة.. بيان للقوات!
محليات
07:10
عن العلاقة مع الدروز والشيعة والسنة.. بيان للقوات!
عربي و دولي
09:56
من شوارع السويداء.. الجديد تنقل صورة مباشرة (فيديو)
عربي و دولي
09:56
من شوارع السويداء.. الجديد تنقل صورة مباشرة (فيديو)
محليات
04:50
بوشكيان هرب؟
محليات
04:50
بوشكيان هرب؟
محليات
09:46
خرجت من بيتها ولم تعد! (صورة)
محليات
09:46
خرجت من بيتها ولم تعد! (صورة)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025