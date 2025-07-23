الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
29
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:05
أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية! (فيديو)
08:31
أثناء بث مباشر.. مراسل يعثر على جثة! (فيديو)
2025-07-22
ماذا كشفت لجنة التحقيق بأحداث الساحل السوري؟
2025-07-21
التزام اسرائيل مقابل تسليم السلاح.. طرح لبري؟ (فيديو)
2025-07-21
فادي أبو شقرا: لا أزمة محروقات
خاص الجديد
معلومات الجديد: براك والسفيرة الأميركية عادا إلى عين التينة بعد انتهائهما من العشاء في منزل النائب مخزومي والتقيا مستشار الرئيس بري علي حمدان واستكملا النقاش بالأفكار التي طرحها بري مع براك صباحاً
2025-07-23 | 13:05
A-
A+
معلومات الجديد: براك والسفيرة الأميركية عادا إلى عين التينة بعد انتهائهما من العشاء في منزل النائب مخزومي والتقيا مستشار الرئيس بري علي حمدان واستكملا النقاش بالأفكار التي طرحها بري مع براك صباحاً
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: الرئيس بري عمل منذ أيام على إيجاد أرضية مشتركة مع الحزب لعرضها على براك
براك لـ الجديد: الاجتماع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان بناءً
برّاك للإعلاميين مغادراً عين التينة: يجب أن تتحلّوا بالأمل
معلومات الجديد: براك والسفيرة الأميركية عادا إلى عين التينة بعد انتهائهما من العشاء في منزل النائب مخزومي والتقيا مستشار الرئيس بري علي حمدان واستكملا النقاش بالأفكار التي طرحها بري مع براك صباحاً
خاص الجديد
محليات
الجديد:
والسفيرة
الأميركية
التينة
انتهائهما
العشاء
النائب
مخزومي
والتقيا
مستشار
الرئيس
حمدان
واستكملا
النقاش
بالأفكار
طرحها
صباحاً
العودة الى الأعلى
توغل إسرائيلي فجراً في سهل الماري… تفتيش واستجواب!
براك لـ الجديد ردا على سؤال حول وجود مهلة: كل مرحلة من الحل لديها مهلة واحداها الأول من آب
اقرأ ايضا في خاص الجديد
14:38
الجديد تكشف.. والنواب يلاحقون
14:38
الجديد تكشف.. والنواب يلاحقون
14:16
غازي زعيتر يرفع الحصانة.. ويهرب من العدالة
14:16
غازي زعيتر يرفع الحصانة.. ويهرب من العدالة
13:06
معلومات الجديد: زيارة الرئيس سلام إلى فرنسا يتم التحضير لها منذ مدة وترتبط عناوينها بالاصلاحات والاعمار الذي تحضر له باريس
13:06
معلومات الجديد: زيارة الرئيس سلام إلى فرنسا يتم التحضير لها منذ مدة وترتبط عناوينها بالاصلاحات والاعمار الذي تحضر له باريس
يحدث الآن
عربي و دولي
15:28
تحرك إيراني أمني مفاجئ!
عربي و دولي
15:15
وفد سعودي رفيع يزور دمشق.. والسبب؟
محليات
15:04
في دمشق.. وزير الاستثمار السعودي يضع حجر الأساس لبرج الجوهرة (فيديو)
اخترنا لك
الجديد تكشف.. والنواب يلاحقون
14:38
غازي زعيتر يرفع الحصانة.. ويهرب من العدالة
14:16
معلومات الجديد: زيارة الرئيس سلام إلى فرنسا يتم التحضير لها منذ مدة وترتبط عناوينها بالاصلاحات والاعمار الذي تحضر له باريس
13:06
مصادر متابعة لزيارة برّاك للجديد: الوضع الأمني مرهون بمسار المفاوضات وتحذيرات من إمكانية تصعيد اسرائيلي وشيك في لبنان
13:06
معلومات الجديد: الرئيس بري قام بإعادة براك إلى مقترح يرتكز إلى اتفاق وقف النار بمعنى قيام اسرائيل بالانسحاب ووقف الاغتيالات من أجل تسهيل حصر السلاح بيد الدولة
13:05
بالتفاصيل هذا ما طرحه برّي على برّاك.. | تابعوا نشرة الاخبار
12:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
14:17
بالصورة: تفكيك جهاز تجسس إسرائيلي!
2024-12-05
علي شكر : الجبهة السورية مفصلية وتشكل خطراً على مجمل المنطقة
07:28
مراسل الجديد: مجلس النواب ينتخب النواب إلياس بو صعب إبراهيم الموسوي وغادة أيوب أعضاء للجنة التحقيق النيابية في ملف الإتصالات
2025-06-19
كيف ستنتهي حرب إيران وإسرائيل؟ إليكم هذا الجواب
2025-03-02
صورة تحسم حقيقة انفصال ابن ايلي صعب عن خطيبته
2025-07-17
بالفيديو.. تجدد الإشتباكات في السويداء
بالفيديو
بالفيديو
13:13
مقدمة النشرة المسائية 23-07-2025
07:23
مجلس النواب يرفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان ويحيل 3 وزراء اتصالات سابقين إلى لجنة التحقيق
06:31
تغير صادم بملامح سوزان نجم الدين بسبب عمليات التجميل!
05:52
جلسة تشريعية عامة لبحث ملف الاتصالات ورفع الحصانة عن بوشكيان
05:50
مجلس النواب يستمع إلى وزراء الاتصالات السابقين
2025-07-22
لبنان تحت مُنخفَضَين.. (مقدمة النشرة المسائية)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:53
حزب الله: كذب وافتراء!
محليات
10:53
حزب الله: كذب وافتراء!
محليات
11:40
حتى ساعة متأخرة من الليل.. ماذا فعل برّاك في عين التينة؟
محليات
11:40
حتى ساعة متأخرة من الليل.. ماذا فعل برّاك في عين التينة؟
عربي و دولي
07:04
"بعبوة ناسفة".. من خطط لاستهداف نتنياهو؟
عربي و دولي
07:04
"بعبوة ناسفة".. من خطط لاستهداف نتنياهو؟
محليات
09:45
جعجع عقب لقائه جنبلاط: "الله يقدم اللي فيه الخير"
محليات
09:45
جعجع عقب لقائه جنبلاط: "الله يقدم اللي فيه الخير"
عربي و دولي
08:40
عن الأوضاع في السويداء.. تصريح للمتحدث باسم الداخلية السورية!
عربي و دولي
08:40
عن الأوضاع في السويداء.. تصريح للمتحدث باسم الداخلية السورية!
عربي و دولي
08:31
أثناء بث مباشر.. مراسل يعثر على جثة! (فيديو)
عربي و دولي
08:31
أثناء بث مباشر.. مراسل يعثر على جثة! (فيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025