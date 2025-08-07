الصحافي محمد علوش لـ #الجديد: الداخل اللبناني سيشهد مزيداً من التصعيد الداخلي وسنشهد ضغطاً مالياً لناحية التحويلات إضافة إلى عدم وقف العدوان الاسرائيلي بانتظار "متغيّر ما"