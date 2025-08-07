مصدر مقرّب من "حزب الله" لـ الجديد: الثنائي ولا سيما الرئيس برّي اعطوا فرصة لتصحيح المسار اليوم وإذا لم تستجب الحكومة فقد يُعاد سيناريو الانسحاب