خاص الجديد

هذا ما قاله الوزراء الشيعة المنسحبون لـ"الجديد" (شاهد الفيديو)

2025-08-07 | 15:46
هذا ما قاله الوزراء الشيعة المنسحبون لـ"الجديد" (شاهد الفيديو)

هذا ما قاله الوزراء الشيعة المنسحبون لـ"الجديد" (شاهد الفيديو)

خاص الجديد

محليات

الثنائي الشيعي

الحكومة اللبنانية

لبنان

نواف سلام

ورقة بارّاك

النائب فادي كرم لـ #الجديد: القوات اللبنانية تريد أن يكون هناك دولة تقوم بواجباتها وحزب الله لن يجر لبنان إلى إهتزاز داخلي بالرغم من مواقفه عالية السقف
"مناقشة ورقة برّاك بنداً بنداً".. الجديد تكشف توجّه الثنائي في الجلسة اليوم!

معلومات الجديد:مديرية المخابرات توقف شخصين كانا قد اعتديا على عنصر الأمن في مجمع “الميرامار”
03:45
الوزير فادي مكي لـ"الجديد": غادرت الجلسة لعدم رغبتي باتخاذ قرار بهذه الاهمية في ظل غياب مكون اساسي
13:33
وزير العمل محمد حيدر لـ"الجديد": خرجنا من الجلسة لعدم موافقتنا على اقرار اهداف الورقة الاميركية اليوم بل طلبنا تأجيل دراستها
13:32
معلومات الجديد: السفير توم بارّاك سيزور لبنان في القريب العاجل
13:31
مراسل الجديد: إنسحاب وزراء "الثنائي الشيعي" من جلسة مجلس الوزراء
11:16
مصادر "الثنائي الشيعي" لـ الجديد: بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر لمحاولة "عقلنة الأمور"
10:37
