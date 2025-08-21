معلومات الجديد: الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش

أثمرت الجهود التي قادها ياسر عباس، المبعوث الشخصي للرئيس الفلسطيني،عن بداية اغلاق اهم واخطر ملف امني لبناني منذ اتفاق القاهرة وسيساهم هذا الانجاز، ان قدر له النجاح، في فتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين والشعبين الاخوين تقوم على اساس الاحترام المتبادل على امل ان تتمكن السلطات اللبنانية من انجاز الشق المتعلق بها حصرا وهو سحب سلاح المنظمات غير المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وفي أول تصريح رسمي، رحب رئيس الحكومة نواف سلام بانطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني واكد انه “جرى تسليم دفعة اولى من السلاح ووضعها في عهدة الجيش اللبناني، على ان تستكمل هذه العملية بتسليم دفعات اخرى في الأسابيع المقبلة من مخيم برج البراجنة وباقي المخيمات.”