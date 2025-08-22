عاجل
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
خاص الجديد

رفيق نصرالله لـ #الجديد: "حزب الله" وغيره من القوى يتعاطى مع قرار الحكومة بشأن حصر السلاح كأنه لم يكن

2025-08-22 | 03:48
مراسل الجديد: إصابة مواطن جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
معلومات الجديد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية

مراسل الجديد: إصابة مواطن جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
04:50
معلومات الجديد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية
16:34
معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية
13:04
معلومات الجديد: الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش
13:04
معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح
13:04
بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!
13:03
