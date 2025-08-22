عاجل
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
05:53
بلبلة وهبوط اضطراري.. والسبب امراة!
04:56
عمليات "استشهادية" وسيناريو أيلول الخطير.. رفيق نصرالله يتحدث عن مواجهة مرتقبة في جنوب لبنان (فيديو)
15:22
بالصور - ولي العهد السعودي يتبرع بالدم.. ويطلق حملة وطنية
2025-08-21
فيل يقتحم سوقاً ويسرق الدقيق! (شاهد الفيديو)
2025-08-20
بالفيديو.. الشرع يرفض مصافحة السيناتورة الأميركية
خاص الجديد
رفيق نصرالله لـ #الجديد: "حزب الله" وغيره من القوى يتعاطى مع قرار الحكومة بشأن حصر السلاح كأنه لم يكن
2025-08-22 | 03:48
A-
A+
رفيق نصرالله لـ #الجديد: "حزب الله" وغيره من القوى يتعاطى مع قرار الحكومة بشأن حصر السلاح كأنه لم يكن
وزير الإعلام: وزراء "الثنائي" انسحبوا لعدم موافقتهم على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح
حزب الله ردّاً على قرار الحكومة: سنتعامل معه كأنّه غير موجود
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لـ #الجديد: بعد قرار الحكومة أي تنظيم مسلح سواء حزب الله او غيره اصبح غير شرعي
رفيق نصرالله لـ #الجديد: "حزب الله" وغيره من القوى يتعاطى مع قرار الحكومة بشأن حصر السلاح كأنه لم يكن
خاص الجديد
محليات
نصرالله
#الجديد:
الله"
وغيره
القوى
يتعاطى
الحكومة
السلاح
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: إصابة مواطن جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
معلومات الجديد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية
04:50
مراسل الجديد: إصابة مواطن جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
04:50
مراسل الجديد: إصابة مواطن جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
16:34
معلومات الجديد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية
16:34
معلومات الجديد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية
13:04
معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية
13:04
معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية
محليات
09:15
دبابة في سوريا تفلح الأرض! "الجديد" دققت وهذه حقيقة الخبر
محليات
09:08
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
محليات
09:07
الرئيس جوزاف عون: الجيش اللبناني على جهوزية تامة ويقوم بالمهمات الموكلة إليه و الوضع على الحدود اللبنانية السورية مضبوط
مراسل الجديد: إصابة مواطن جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط منزل في حي أبو لبن في بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل
04:50
معلومات الجديد: رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد التقى مستشار رئيس الجمهورية اندريه رحال مساء اليوم في مكتب كتلة الوفاء في الضاحية
16:34
معلومات الجديد: اللقاء بين مستشار رئيس الجمهورية ديدي رحال وكل من الرئيس بري والمكلف بالعلاقات الخارجية في حزب الله أحمد مهنا لم ينجح في تغيير موقف الحزب من مجريات الايام الماضية
13:04
معلومات الجديد: الجيش اللبناني ليس بوارد الاشتباك مع حزب الله والحزب يرفض أي مواجهة مع الجيش
13:04
معلومات الجديد: تفاهم حصل خلال اللقاء الأخير بين الحاج وفيق صفا وقائد الجيش رودولف هيكل على كثير من الاشكاليات المطروحة حول حصر السلاح
13:04
بين حزب الله والجيش اللبناني: لا مواجهة!
13:03
2025-05-14
اصالة وتيم حسن ونور علي يحتفلون برفع العقوبات عن سوريا: يحيا العدل
2025-07-16
لبنان: أشهر مقبلة ضاغطة.. واليونيفيل تتقشف!
2025-04-27
ملكة كابلي تهدي نفسها عقد باهظ الثمن بمناسبة عيد ميلادها
2025-08-16
مروّج مخدرات.. بقبضة قوى الأمن!
2025-08-21
النائب ابراهيم منيمنة للجديد: مقاربة الرئيس عون لمسألة قبول حزب الله بحصرية السلاح كان فيها " تفاؤل زيادة"
2025-07-08
مشهور بحلوى "إكلير".. اقفال محل بعد حالات تسمم (فيديو)
06:43
الحدث - رفيق نصر الله - الحلقة الكاملة
04:56
عمليات "استشهادية" وسيناريو أيلول الخطير.. رفيق نصرالله يتحدث عن مواجهة مرتقبة في جنوب لبنان (فيديو)
13:11
مقدمة النشرة المسائية 21-08-2025
2025-08-20
مقدمة النشرة المسائية 20-08-2025
2025-08-19
مقدمة النشرة المسائية 19-08-2025
2025-08-19
مع استمرار النزوح.. لبنان يستعد لإسقاط صفة "النازح" عن السوريين (فيديو)
عربي و دولي
14:56
نائب "حزب الله" يسأل الدولة: كيف حصل ذلك؟
عربي و دولي
14:56
نائب "حزب الله" يسأل الدولة: كيف حصل ذلك؟
عربي و دولي
03:52
"أبواب جهنم ستُفتح".. وزير الحرب الاسرائيلي يُهدد!
عربي و دولي
03:52
"أبواب جهنم ستُفتح".. وزير الحرب الاسرائيلي يُهدد!
عربي و دولي
13:59
بشأن الضربات والإنسحاب من لبنان.. طلب أميركي لإسرائيل!
عربي و دولي
13:59
بشأن الضربات والإنسحاب من لبنان.. طلب أميركي لإسرائيل!
محليات
04:56
عمليات "استشهادية" وسيناريو أيلول الخطير.. رفيق نصرالله يتحدث عن مواجهة مرتقبة في جنوب لبنان (فيديو)
محليات
04:56
عمليات "استشهادية" وسيناريو أيلول الخطير.. رفيق نصرالله يتحدث عن مواجهة مرتقبة في جنوب لبنان (فيديو)
عربي و دولي
14:32
الأمن العام يكشف سبب تسليم الموقوف الإسرائيلي
عربي و دولي
14:32
الأمن العام يكشف سبب تسليم الموقوف الإسرائيلي
عربي و دولي
11:57
فصائل فلسطينية ترد: "لا علاقة لنا.. ولا تسليم للسلاح"
عربي و دولي
11:57
فصائل فلسطينية ترد: "لا علاقة لنا.. ولا تسليم للسلاح"
