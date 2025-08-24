"القضاء والامن".. يجمع بيروت ودمشق تحت مظلة سعودية

ووفق معلومات الجديد، إن "السعودية
ستُنظِم اجتماعاً لوفدٍ امني قضائي سوري ولبناني خلال ايام لساعتين"، واكدت المعلومات ان لبنان
ابدى عتباً كبيراً على عدم معاملة الجانب اللبناني بالمِثل، حيث زار رئيسان للحكومة اللبنانية سوريا
وفي المقابل لم يَزُر اي مسؤول سوري لبنان.
وقالت المعلومات ان "رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن سلامة
فاجأ مدير المخابرات
اللبناني العميد طوني قهوجي بالقول نريد ان نتعلَّم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معا على انجازه، واشارت معلومات الجديد الى ان لبنان طلب ضماناتٍ لابعاد المنظمات الارهابية عن حدوده وردَّ رئيس الاستخبارات السوري بالقول "محاربة داعش
اختصاصي".