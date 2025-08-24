"القضاء والامن".. يجمع بيروت ودمشق تحت مظلة سعودية

افادت معلومات الجديد بأن الاجتماع الامني اللبناني السوري الذي عُقِد برعاية سعودية من الامير ، وحضور الامير يزيد بن فرحان، والذي تجاوز الساعتين اسفر عن الاتفاق على انتقال العلاقة من التنسيق الامني الى التنسيق السياسي والوزاري.

ووفق معلومات الجديد، إن " ستُنظِم اجتماعاً لوفدٍ امني قضائي سوري ولبناني خلال ايام لساعتين"، واكدت المعلومات ان ابدى عتباً كبيراً على عدم معاملة الجانب اللبناني بالمِثل، حيث زار رئيسان للحكومة وفي المقابل لم يَزُر اي مسؤول سوري لبنان.



وقالت المعلومات ان "رئيس جهاز الاستخبارات السوري حسن فاجأ اللبناني العميد طوني قهوجي بالقول نريد ان نتعلَّم منك ما يمكن القيام به على طول الحدود للتعاون معا على انجازه، واشارت معلومات الجديد الى ان لبنان طلب ضماناتٍ لابعاد المنظمات الارهابية عن حدوده وردَّ رئيس الاستخبارات السوري بالقول "محاربة اختصاصي".