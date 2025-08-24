الأخبار
2025-08-23
ابتلع كبسولات من الكوكايين.. توقيف برازيلي في مطار بيروت!
2025-08-23
إنقاذ ثعلب احتُجز في بركة زراعية في مجدل سلم (فيديو)
2025-08-22
بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!
2025-08-22
بالفيديو - محمد رمضان للبنانيين: انتظروا المفاجآت غداً!
2025-08-22
بلبلة وهبوط اضطراري.. والسبب امراة!
خاص الجديد
زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بكل ما عليه وقدم أكثر ما يمكنه مع المحافظة على الساحة اللبنانية الداخلية
2025-08-24 | 13:10
زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بكل ما عليه وقدم أكثر ما يمكنه مع المحافظة على الساحة اللبنانية الداخلية
زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بكل ما عليه وقدم أكثر ما يمكنه مع المحافظة على الساحة اللبنانية الداخلية
خاص الجديد
محليات
بعبدا
نقلاً
الرئيس
للجديد:
لبنان
يمكنه
المحافظة
الساحة
اللبنانية
الداخلية
النائب سجيع عطية لـ"الجديد": لاريجاني قال "الأمر لي"
حصر السلاح بلا جدول زمني.. هذا ما يريده الحزب!
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: المنازل التي لن تُبنى مجدداً فسيحصل أصحابها على اراضٍ اخرى في البلدة نفسها ويعوض عليهم بمنازل اخرى وبتعويضات مالية
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: المنازل التي لن تُبنى مجدداً فسيحصل أصحابها على اراضٍ اخرى في البلدة نفسها ويعوض عليهم بمنازل اخرى وبتعويضات مالية
13:14
مصادر دبلوماسية للجديد: أحد مقترحات برّاك مشروع للمنطقة الممتدة على طول الحدود حيث القرى المدمرة تتحول إلى منطقة صناعية تابعة للبنان
13:14
مصادر دبلوماسية للجديد: أحد مقترحات برّاك مشروع للمنطقة الممتدة على طول الحدود حيث القرى المدمرة تتحول إلى منطقة صناعية تابعة للبنان
عربي و دولي
15:45
الشرع: على لبنان أن يستفيد من نهضة سوريا وإلا!
عربي و دولي
15:35
نتنياهو: الحوثيون سيدفعون ثمناً باهظاً
محليات
15:09
منطقة صناعية "فاصلة" بين لبنان وإسرائيل! (فيديو)
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: المنازل التي لن تُبنى مجدداً فسيحصل أصحابها على اراضٍ اخرى في البلدة نفسها ويعوض عليهم بمنازل اخرى وبتعويضات مالية
13:16
مصادر دبلوماسية للجديد: أحد مقترحات برّاك مشروع للمنطقة الممتدة على طول الحدود حيث القرى المدمرة تتحول إلى منطقة صناعية تابعة للبنان
13:14
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: محاولات بعبدا باصلاح العلاقة معه لم تنجح بشكل كامل بانتظار ترجيح الرفض الاسرائيلي للورقة ما ينعكس ايجاباً على الداخل
13:11
معلومات الجديد: النائب محمد رعد قال لمستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال أن الحزب لن يُسلم ولا رصاصة إذا كان أسلوب التعامل معه بالطريقة التي أقرت فيها قرارات الحكومة
13:11
زوار بعبدا نقلاً عن الرئيس عون للجديد: لبنان قام بما عليه والطابة الآن في الملعب الاسرائيلي على الأميركيين تحديداً مسؤولية الضغط لتنفذ اسرائيل الانسحاب ووقف الغارات
13:10
