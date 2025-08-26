رياض سلامة حرًّا.. وبكفالة "خيالية"؟

أفادت مراسة "الجديد" ان "الهيئة الاتهامية المكلفة برئاسة القاضي نسيب ايليا تصدر قرارًا باخلاء سبيل الحاكم السابق لمصرف بكفالة مالية قبمتها ٢٠ مليون دولار" وصفت بانها الأعلى بتاريخ .