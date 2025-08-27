ضاقت السبل بـ بري.. واحتجاجات شعبية مرتقبة للثنائي!

تتفاعل ردود الفعل على زيارة الوفد الأميركي وتحديدا لدى الثنائي بشكل سلبي جدا. وقالت مصادر مقربة من الرئاسات الثلاث للجديد إن وقع المواقف عالية السقف تحديدا على لسان ليندزي غراهام أطاحت بالمساعي السابقة التي بنيت على مبدأ تزامن الخطوات، باستثناء كلام توم باراك ومورغان اورتاغس اللذين بقيا على موقف تزامن الخطوات في تصريحاتهما فقط. اذ تحدثت معلومات الجديد عن ان الوفد لم يقدم اي رد اسرائيلي جدي على الورقة ولم يقدم اي ضمانة جدية، بل كان مشيدا بالخطوات اللبنانية ومنتظرا جلسة مطلع ايلول حيث ستوضع خطة الجيش على طاولة .



وفي معلومات الجديد، ان عبر للمقربين منه، وللحزب ايضا عن انه ضاقت به السبل في التفاوض مع الاميركيين . وبالتالي تقول معلومات الجديد إن التظاهرة النقابية التي كانت مقررة في الصلح غداة زيارة الوفد الغاها الرئيس بري بسبب سوء التنسيق من بعض المقربين منه في زمانها وفي مكانها لانه كان ينتظر معرفة نتائج الزيارة.



اما وقد نتج ما نتج عن الزيارة فتقول معلومات الجديد إن الثنائي سيبدأ الاسبوع المقبل سلسلة احتجاجات شعبية لم تحدد طبيعتها بعد.

مصادر مقربة من الحزب قالت للجديد إنه من المفترض أن يجري التواصل بين النائب رعد ورئيس الجمهورية جوزاف عون في الايام المقبلة لمناقشة موقف الحزب من سياسة التعاطي مع الوفود الدولية، إضافة الى طرح عدد من الاستفسارات لدى الحزب حول ما قاله الوفد الاميركي في بعبدا، وتحديدا لجهة الكلام عن منطقة عازلة اقتصادية خالية من السكان على الحدود الجنوبية.



وفي معلومات الجديد أن لقاء الوفد الأميركي مع رودولف هيكل كان إيجابيا بعكس المتوقع، واضافت المعلومات أن هيكل شرح للوفد خطة الجيش التي ينفذها جنوب اللبطاني والتي بلغت مراحل متقدمة في حصر السلاح بيد الدولة بانتظار ما ستحمل المرحلة المقبلة من خطوات تمهيدية ليستكمل الجيش مهامه.



على المقلب السوري، علمت الجديد ان التنسيق الامني بين وسريا مستمر، ولكن تم تأجيل زيارة الوفد السوري الامني القضائي التجاري لانضاج بعض الملفات الحساسة بين البلدين وسط وجود نية ايجابية للمعالجة كما تقول مصادر حكومية للجديد.



قضائيا برز ادعاء الوزير السابق جورج بوشيكيان بجرائم مختلفة، في وقت لا يزال حاكم السابق رياض موقوفا بانتظار تسديد الكفالة الاعلى في تاريخ القضاء اللبناني. وقد علمت الجديد ان فريق الدفاع عن الحاكم سيتقدم بطلب تخفيض كفالة، وفي المقابل علقت مصادر قضائية على الامر بالقول: الكفالة طبيعية خاصة ان المبلغ موضوع الدعوى تبلغ قيمته اربعة واربعين مليون .