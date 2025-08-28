الأخبار
خاص الجديد
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
2025-08-28 | 03:22
A-
A+
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
افاد مراسل "الجديد"
حسين سعد
، في صور، ان
حركة فتح
، في مخيمات
منطقة صور
، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.
وبحسب المعلومات الأسلحة التي صادرها الجيش عبارة عن "صواريخ غراد" و قذائف" هاون"، وقد بلغت حمولتها حوالى 10 شاحنات متوسطة.
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
خاص الجديد
محليات
حصر السلاح
الجيش اللبناني
صور
المخيمات
