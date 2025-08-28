الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

2025-08-28 | 03:22
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" حسين سعد، في صور، ان حركة فتح، في مخيمات منطقة صور، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

وبحسب المعلومات الأسلحة التي صادرها الجيش عبارة عن "صواريخ غراد" و قذائف" هاون"، وقد بلغت حمولتها حوالى 10 شاحنات متوسطة.
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

خاص الجديد

محليات

حصر السلاح

الجيش اللبناني

صور

المخيمات

Aljadeed
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية

