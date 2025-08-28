بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور

افاد مراسل "الجديد" ، في صور، ان ، في مخيمات ، بدات بتسليم السلاح الثقيل للجيش اللبناني انطلاقا من مخيم الرشيدية.

