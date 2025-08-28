الأخبار
2025-08-27
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
2025-08-27
مراسلة الجديد بين حقول الحشيش.. ومناشدة "رسمية" بعدم تلفها! (فيديو)
2025-08-27
كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
2025-08-25
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
2025-08-25
مخالفة مرورية.. لوزير!
خاص الجديد
ديل بيروت ودمشق.. والإسرائيلي يكمن بالتفاصيل | تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل
2025-08-28 | 12:34
A-
A+
ديل بيروت ودمشق.. والإسرائيلي يكمن بالتفاصيل | تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل
مقالات ذات صلة
هل يفرج عن رياض سلامة؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
كيف قرأت مصادر "حزب الله" خطاب الرئيس عون؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
جلسة حصر السلاح يوم الثلاثاء؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
ديل بيروت ودمشق.. والإسرائيلي يكمن بالتفاصيل | تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل
خاص الجديد
محليات
بيروت
ودمشق..
والإسرائيلي
بالتفاصيل
تابعوا
آخبار
الجديد
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
12:50
مراسل الجديد: انفجار مُحلِّقة إسرائيلية في رأس الناقورة أدى إلى استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني أحدهما ضابط
12:50
مراسل الجديد: انفجار مُحلِّقة إسرائيلية في رأس الناقورة أدى إلى استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني أحدهما ضابط
12:19
بالأرقام والدولارات.. رواتب موظفي الاتصالات "5G" | التفاصيل في النشرة المسائية
12:19
بالأرقام والدولارات.. رواتب موظفي الاتصالات "5G" | التفاصيل في النشرة المسائية
03:41
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
03:41
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
مقدمة النشرة المسائية
13:43
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2025
محليات
13:22
بـ "مسيّرة الناقورة".. شهيدان للجيش وبيان!
محليات
13:08
معلومات الجديد: جلسة التصويت على التمديد كانت مفترضة يوم الاثنين الماضي إلا أنه تم تأجيلها إلى اليوم بانتظار انتهاء زيارة الوفد الأميركي إلى بيروت وتقييمه للخلاصات
مراسل الجديد: انفجار مُحلِّقة إسرائيلية في رأس الناقورة أدى إلى استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني أحدهما ضابط
12:50
بالأرقام والدولارات.. رواتب موظفي الاتصالات "5G" | التفاصيل في النشرة المسائية
12:19
تسليم السلاح الثقيل في مخيم الرشيدية
03:41
بينها صواريخ.. تسليم أسلحة ثقيلة للحيش اللبناني في مخيمات صور
03:22
مراسل "الجديد": "حركة فتح" بدات بتسليم السلاح للجيش من مخيم الرشيدية
03:04
معلومات "الجديد": وزير الإتصالات شارل الحاج أصدر قرارًا بتخفيض سقوف الرواتب في شركتي ألفا وتاتش بأكثر من النصف ليُصبح حدودها عند 10 آلاف دولار
15:55
2025-02-11
بالصورة - سعد الحريري في مطار بيروت
2025-08-26
رياض سلامة حرًّا.. وبكفالة "خيالية"؟
2025-08-19
أسبوعان بلا سكر.. هكذا يتغير جسمك ووجهك!
2024-11-13
تعرض ريم السعيدي لوعكة صحية وتنشر صورتها من الطائرة
2025-08-22
الرئيس عون: أجواء مشجعة حيال الملفات المطروحة لإخراج لبنان من أزماته
2024-12-28
شام الذهبي تفاجئ الجميع بما فعلته بعيد ميلاد ابنتها بحضور اصالة
13:43
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2025
14:34
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
2025-08-27
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2025
2025-08-27
لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها
2025-08-27
في اليمونة.. اول اجتماع بين مزارعي الحشيش ورئيس الهيئة الناظمة
2025-08-26
ستار سعد يحتفل بزفافه في حفل عائلي هادئ وعروسته تلفت الانظار
عربي و دولي
15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
عربي و دولي
15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
محليات
04:54
بالصور.. الجيش يتسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية من الجنوب
محليات
04:54
بالصور.. الجيش يتسلم أسلحة من الفصائل الفلسطينية من الجنوب
محليات
16:06
بالصورة: إجتماع وعشاء.. وبارّاك على الطاولة!
محليات
16:06
بالصورة: إجتماع وعشاء.. وبارّاك على الطاولة!
فن
09:27
فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
فن
09:27
فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
عربي و دولي
14:49
ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية
عربي و دولي
14:49
ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية
محليات
03:04
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
محليات
03:04
في اول تعليق له براك يعترف استخدمت كلمة "حيواني".. ولكن!
