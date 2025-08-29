الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار

2025-08-29 | 14:07
هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار

جمعية المصارف عطّلت الحلول .. صفير قفز فوق الأصول وراسل صندوق النقد مباشرةً.. تفاصيل المكاسب بمئات ملايين الدولارات في التقرير

هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار

