4 آب "الحقيقة الضائعة"
2025-08-27
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
2025-08-27
مراسلة الجديد بين حقول الحشيش.. ومناشدة "رسمية" بعدم تلفها! (فيديو)
2025-08-27
كانا بنفس السيارة.. وهذا ما حصل! (فيديو)
2025-08-25
صحن طائر يظهر عقب غارات صنعاء؟! (فيديو)
2025-08-25
مخالفة مرورية.. لوزير!
خاص الجديد
هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار
2025-08-29 | 14:07
هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار
جمعية المصارف عطّلت الحلول .. صفير قفز فوق الأصول وراسل صندوق النقد مباشرةً.. تفاصيل المكاسب بمئات ملايين الدولارات في التقرير
هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار
خاص الجديد
محليات
جمعية المصارف
صندوق النقد
لبنان
"أخطر من معاهدة 17 أيار".. لماذا بري متخوف؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
مراسل الجديد: انفجار مُحلِّقة إسرائيلية في رأس الناقورة أدى إلى استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني أحدهما ضابط
15:39
مراسل الجديد: طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق من دون صوت وعلى علو منخفض فوق بعلبك وقرى السلسلة الشرقية
15:39
مراسل الجديد: طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق من دون صوت وعلى علو منخفض فوق بعلبك وقرى السلسلة الشرقية
12:44
عميل "بسمنة"؟ التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
12:44
عميل "بسمنة"؟ التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
12:42
الخطة اقتربت.. والاتصالات تكثفت (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة الاخبار بعد قليل)
12:42
الخطة اقتربت.. والاتصالات تكثفت (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة الاخبار بعد قليل)
خاص الجديد
15:39
مراسل الجديد: طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق من دون صوت وعلى علو منخفض فوق بعلبك وقرى السلسلة الشرقية
عربي و دولي
15:17
هل يستقيل ماكرون؟... ردٌ منه
عربي و دولي
14:25
الشرع لأهل حمص: أنا صهركم (شاهد الفيديو)
مراسل الجديد: طيران مسيّر إسرائيلي يحلّق من دون صوت وعلى علو منخفض فوق بعلبك وقرى السلسلة الشرقية
15:39
عميل "بسمنة"؟ التفاصيل بالنشرة المسائية بعد قليل
12:44
الخطة اقتربت.. والاتصالات تكثفت (التفاصيل ضمن المشهد السياسي في نشرة الاخبار بعد قليل)
12:42
"أخطر من معاهدة 17 أيار".. لماذا بري متخوف؟ تابعوا نشرة أخبار الجديد بعد قليل
12:40
مراسل الجديد: انفجار مُحلِّقة إسرائيلية في رأس الناقورة أدى إلى استشهاد عسكريين من الجيش اللبناني أحدهما ضابط
2025-08-28
ديل بيروت ودمشق.. والإسرائيلي يكمن بالتفاصيل | تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل
2025-08-28
2025-08-28
فرنش مونتانا يعلن خطوبته رسميا من الشيخة مهرة
2025-08-24
مصادر دبلوماسية للجديد: المنطقة الصناعية ستكون عبارة عن مجموعة مشاريع سياحية وصناعية وصحية ينتعش من خلالها الجنوب اقتصادياً
2025-08-27
الوكالة الوطنية: قتيل إثر حادث سير على طريق صريفا - الطويري
2025-08-22
إليكم طقس الـ Weekend !
2025-06-05
نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة من قلب محروق: مننوجع كتير كرمال ولادنا
2025-08-13
لاريجاني من بيروت: نسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا
14:07
هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار
13:08
مقدمة النشرة المسائية 29-08-2025
2025-08-28
مقدمة النشرة المسائية 28-08-2025
2025-08-27
الوزير السابق المتهم.. هكذا غادر لبنان وهكذا تجري ملاحقته
2025-08-27
مقدمة النشرة المسائية 27-08-2025
2025-08-27
لقطات رومانسية لـ باريش اردوتش و هاندا ارتشيل تتصدر بعد انفصالها عن خطيبها
فن
07:15
رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
فن
07:15
رقصة دانييلا رحمة تشعل إنستغرام.. والأنظار نحو بطنها!
فن
04:50
سولاف فواخرجي تثير ضجة بتساؤلات صادمة عن أحداث سوريا!
فن
04:50
سولاف فواخرجي تثير ضجة بتساؤلات صادمة عن أحداث سوريا!
محليات
00:34
قائد الجيش "يهدد" بالإستقالة (الأخبار)
محليات
00:34
قائد الجيش "يهدد" بالإستقالة (الأخبار)
عربي و دولي
14:20
رسمياً.. خطة الجيش لـ"حصر السلاح" ستُقدم بهذا الموعد
عربي و دولي
14:20
رسمياً.. خطة الجيش لـ"حصر السلاح" ستُقدم بهذا الموعد
فن
07:26
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
فن
07:26
سيلينا غوميز تحتفل بتوديع العزوبية!
فن
11:51
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
فن
11:51
فرنش مونتانا يكشف عن خاتم خطوبته من الأميرة مهرة المرصع بالألماس الفخم
