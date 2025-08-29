هكذا تعطل جمعية المصارف خروج لبنان من الإنهيار

كنعان بعد فرعية اصلاح المصارف: حصل خرق اساسي في اللجنة باستجابة وزارة المال ومصرف لبنان لطلبنا باقتراح مشترك يتعلّق بالهيئة المصرفية العليا ما سيمكننا من السير بوتيرة اسرع في مواد القانون الأخرى