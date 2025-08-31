الأخبار
خاص الجديد

غارات عنيفة على النبطية (صور)

2025-08-31 | 01:10
غارات عنيفة على النبطية (صور)
غارات عنيفة على النبطية (صور)

افاد مراسل "الجديد" ان الطياران الحربس الإسرائيلي شن سلسلة من الغارات العنيفة

إستهدفت حرج علي الطاهر والدبشة في اطراف النبطية الفوقا
محليات

لبنان

الجنوب

غارات

أحزمة نارية على النبطية
الوفد الأميركي في بيروت.. لم تجمعه طاولة عشاء

هكذا سيحسمها بري غداً!
13:38

هكذا سيحسمها بري غداً!

تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة في بعبدا، حيث سيناقش الوزراء خطة الجيش اللبناني المتعلقة بحصرية السلاح، انطلاقًا من التزام الحكومة بالبيان الوزاري، وخطاب القسم، واتفاق الطائف.

وفي هذا السياق، افادت معلومات "الجديد" أنّ كلمة رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الأحد ستكون محطة أساسية، إذ سيؤكد خلالها على أولوية الحوار الداخلي، وعلى أنّ الجيش هو الضمانة الوحيدة للاستقرار.

بري سيشدد أيضًا على رفض أي مساس بأرض الجنوب أو بالمنطقة الاقتصادية، مع التمسك بدعوة إلى ترسيم الحدود وتفعيل مسار إعادة الإعمار، من دون اقتطاع أو تقسيم أو إقامة مناطق عازلة، وعلى قاعدة تثبيت البعد العربي للبنان.

