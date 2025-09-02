الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
4 آب "الحقيقة الضائعة"
روبوت يهاجم رجلًا (فيديو)
2025-09-01
2025-09-01
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
2025-08-31
2025-08-31
حادث وانقلاب سيارة داخل نفق السفارة الكويتية (فيديو)
2025-08-31
2025-08-31
ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!
2025-08-30
2025-08-30
حقيقة ظهور بشار الأسد.. صورة وبـ"لحية"!
خاص الجديد
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يضع الدولة اللبنانية أمام عبء كبير في تطبيق خطة حصر السلاح
2025-09-02 | 04:49
2025-09-02 | 04:49
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يضع الدولة اللبنانية أمام عبء كبير في تطبيق خطة حصر السلاح
الوكالة الوطنية: رئيس الجمهورية جوزاف عون يلتقي السفير المصري علاء موسى
السفير المصري علاء موسى لـ "الجديد": التوافق السياسي عنوان رئيسي ومهم يجنب لبنان المزيد من التوترات الأمنية وحصر السلاح لا يجب أن يكون بالقوة
السفير المصري في بيروت علاء موسى لـ وهلق شو: الملفات المطروحة اليوم معقدة وليست سهلة وهناك رغبة أميركية بحل مسألة السلاح مع جدول زمني واضح والقيام بإصلاحات داخلية
السفير المصري علاء موسى لـ"الجديد": عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف النار يضع الدولة اللبنانية أمام عبء كبير في تطبيق خطة حصر السلاح
الحدث - علاء موسى - الحلقة الكاملة
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
06:16
06:16
06:16
06:16
13:00
13:00
13:00
13:00
12:58
12:58
12:58
12:58
رياضات متنوعة
08:08
قرار لوزيرة الشباب والرياضة بتجميد 4 من أندية الطيـران الشراعـي
رياضات متنوعة
08:01
تعميم عن وزارة الشباب والرياضة يحدد معايير السلامـة العامـة في رياضة الطيـران الشراعـي
محليات
07:55
بعد أشهر من جريمة فاريا.. صدور القرار الظني!
اخترنا لك
الحدث - علاء موسى - الحلقة الكاملة
06:16
06:16
معلومات الجديد: أورتاغوس عائدة إلى بيروت في الأيام القليلة المقبلة
13:00
13:00
معلومات الجديد: المرحلة الأولى من خطة الجيش ستقتصر على وضع خطة تنفيذية بمراحل زمنية لا ترتبط بتواريخ
12:58
12:58
معلومات الجديد: الجيش سيطرح خطته مصحوبة بالمعوقات التي تبدأ بعديد وعتاد غير كافٍ يُضاف إليها وجود قوات اسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية ما يؤدي إلى صدام مع العدو مع عدم وجود نية للتصادم مع حزب الله
12:57
12:57
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يبحث مع الجيشِ في موضوع الخطة وخصوصا أنّ القرار سياسيٌّ مع الحكومة
12:50
12:50
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الثنائي لا يزال يقوم بالمشاورات مع رئيسيِ الجمهورية والحكومة للبحث في جلسة الجمعة
12:49
12:49
2025-08-11
أمطار وسط موجة حرّ.. سبب اللغز الجوي يُكشف!
2025-09-01
إنقاذ طفل مصاب بالتوحد يمشي على سكة قطار (فيديو)
12:50
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لا يبحث مع الجيشِ في موضوع الخطة وخصوصا أنّ القرار سياسيٌّ مع الحكومة
2025-02-03
إقفال الإدارات العامة في ذكرى اغتيال الحريري
2025-04-26
من مسافة قريبة.. فيديو يوثق لحظة الإنفجار بإيران
2025-08-31
المفاوضات اللبنانية الأميركية.. وأسبوع حاسم (تابعوا التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
05:38
ديما بياعة في سوريا مع زوجها احمد الحلو بعد انقطاع وتلتقي بـ صفاء سلطان
15:18
عن سفرها المتكرر.. السيدة نعمت عون ترد على المنتقدين: "تغلبطوا بيني وبين الرئيس" (فيديو)
14:01
مقدمة النشرة المسائية 01-09-2025
13:14
السيدة الاولى نعمت عون تعلن عن تحركٍ تشريعيٍ لمنع تزويج القاصرات (فيديو)
2025-08-31
مقدمة النشرة المسائية 31-08-2025
2025-08-31
ه
عربي و دولي
10:13
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
عربي و دولي
10:13
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
محليات
10:00
بعد أزمة "حلقة المنار".. وفد من حزب الله يزور فضل الله!
محليات
10:00
بعد أزمة "حلقة المنار".. وفد من حزب الله يزور فضل الله!
محليات
11:34
بري فتح نقاش "السلاح".. وأورتاغوس مجدداً في بيروت!
محليات
11:34
بري فتح نقاش "السلاح".. وأورتاغوس مجدداً في بيروت!
محليات
05:22
نائب في "حزب الله للحكومة: تراجعوا عن قراركم الخطيئة.. وهذه فرصتكم لحفظ ماء وجهكم!
محليات
05:22
نائب في "حزب الله للحكومة: تراجعوا عن قراركم الخطيئة.. وهذه فرصتكم لحفظ ماء وجهكم!
محليات
11:17
مع اقتراب العام الدراسي.. جولات تفتيشية على المكتبات!
محليات
11:17
مع اقتراب العام الدراسي.. جولات تفتيشية على المكتبات!
عربي و دولي
04:07
بي بي سي: صورة غامضة قد تكشف مصير الصدر
عربي و دولي
04:07
بي بي سي: صورة غامضة قد تكشف مصير الصدر
