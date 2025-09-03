مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية شنّت غارة على بلدة ياطر

معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية

معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية

معلومات الجديد: رئيس الهيئة الإتهامية المكلفة القاضي نسيب ايليا في إجازة وسيعود الى مزاولة عمله مع بداية السنة القضائية التي ستشهد إعادة توزيع القضاة وفقا للتشكيلات القضائية

معلومات الجديد: الرئيس عون يعمل من أجل ايجاد مخارج مناسبة رغم اقتناع كل الاطراف أنه من غير الممكن العودة إلى الوراء وتحديداً الى النقطة التي يطالب بها حزب الله وهي التراجع عن قرارات حصرية السلاح