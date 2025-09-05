عاجل
الرئيس نواف سلام: رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب
الرئيس نواف سلام: رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب
تسجيل الدخول
09:23
دخل قائد الجيش.. فإنسحب كافة وزراء الشيعة (شاهد الفيديو)
08:06
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
07:42
"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
04:37
بجرعة زائدة من الكوكايين.. وفاة طفل!
04:21
كن شريكًا في الرحلة إلى الفضاء.. دعوة من ناسا!
خاص الجديد
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
2025-09-05 | 08:48
A-
A+
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
مراسلة الجديد: الوزراء الشيعة الخمسة ما زالوا في قصر بعبدا رغم انسحابهم من الجلسة
مراسل الجديد: إنسحاب الوزير فادي مكي من جلسة مجلس الوزراء ما يعني إنسحاب كل الوزراء الشيعة
مراسلة الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
خاص الجديد
محليات
الوزراء
الخمسة
الجلسة..
إليكم
التطورات
بعبدا
مراسلة الجديد: انسحاب الوزير فادي مكي أيضاً من جلسة مجلس الوزراء
مراسلة الجديد: انسحاب بعض وزراء الثنائي الشيعي من جلسة مجلس الوزراء فور دخول قائد الجيش الى القاعة
11:40
بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
11:40
بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
11:29
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 05/09/2025
11:29
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 05/09/2025
09:59
عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟
قال وزير العمل محمد حيدر: "لسنا بمنطق تحدٍ إنما نعبر عن اعتراضنا على ما أقر في جلستي 5 و 7 آب"،
09:59
عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟
قال وزير العمل محمد حيدر: "لسنا بمنطق تحدٍ إنما نعبر عن اعتراضنا على ما أقر في جلستي 5 و 7 آب"،
محليات
13:04
الرئيس نواف سلام: رحّبنا في مجلس الوزراء بخطة الجيش لحصر السلاح وعلى تنفيذها ضمن الإطار المقرَّر في جلسة 5 آب
محليات
12:17
وزير الاعلام: القرار السياسي بشأن حصر السلاح اتخذ في الاساس من قبل الحكومة في 5 آب اما الخطة التي رحبنا بها فهي خطة عسكرية
محليات
12:13
وزير الاعلام: الجيش اللبناني سيباشر تنفيذ الخطة لكن وفق الامكانات "المحدودة" والقيود الاخرى مثل الاعتداءات الاسرائيلية
بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
11:40
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 05/09/2025
11:29
عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟
09:59
مراسلة الجديد: الجلسة الوزارية لازالت مستمرة حيث يُقدم قائد الجيش خطته
09:58
محمد حيدر لـ #الجديد: لا يجب تحويل المشكلة مع العدو الاسرائيلي إلى مشكلة داخلية
09:53
محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟
09:49
2025-09-01
عن سفرها المتكرر.. السيدة نعمت عون ترد على المنتقدين: "تغلبطوا بيني وبين الرئيس" (فيديو)
2025-08-12
كيف انفجر مخزن "الحزب"؟(الشرق الأوسط)
07:53
مراسلة الجديد: وصول قائد الجيش رودولف هيكل إلى قصر بعبدا
09:49
محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟
16:51
إلى المودعين.. شرط وحيد لاسترجاع أموالكم
2025-03-23
صاروخ على مطار بن غوريون
11:40
بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
08:48
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
08:16
"خطة حصر السلاح".. ما هي آخر مستجدات قصر بعبدا؟
07:49
بدء جلسة "خطة حصر السلاح" في قصر بعبدا
07:33
مراسل الجديد بجولة ميدانية مواكبةً لجلسة الحكومة
07:31
من قصر بعبدا.. مراسلة الجديد ترصد وقائع جلسة "خطة حصر السلاح"
محليات
01:37
واشنطن تحذر: إسرائيل قد تلجأ إلى "إنهاء المهمة" عسكرياً في لبنان
محليات
01:37
واشنطن تحذر: إسرائيل قد تلجأ إلى "إنهاء المهمة" عسكرياً في لبنان
محليات
09:39
إستقالة الوزير مكي.. على طاولة بعبدا!
محليات
09:39
إستقالة الوزير مكي.. على طاولة بعبدا!
عربي و دولي
05:47
كاتس يُصعّد: الآن يُفتح باب الجحيم!
عربي و دولي
05:47
كاتس يُصعّد: الآن يُفتح باب الجحيم!
خاص الجديد
08:48
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
خاص الجديد
08:48
انسحاب الوزراء الخمسة من الجلسة.. إليكم آخر التطورات من قصر بعبدا
محليات
05:32
"سلام" ثم انسحاب.. سيناريو "الثنائي" المحتمل لجلسة "خطة حصر السلاح"
محليات
05:32
"سلام" ثم انسحاب.. سيناريو "الثنائي" المحتمل لجلسة "خطة حصر السلاح"
خاص الجديد
09:23
دخل قائد الجيش.. فإنسحب كافة وزراء الشيعة (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
09:23
دخل قائد الجيش.. فإنسحب كافة وزراء الشيعة (شاهد الفيديو)
