4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟

2025-09-05 | 09:49
محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟
محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟
محمد حيدر لـ"الجديد": هل المطلوب أن يقدم لبنان دائماً خطوات بينما اسرائيل لا تقدم أي ضمانة ولا أي خطوة؟

Aljadeed
مصادر مطلعة: وزراء الثنائي سينسحبون فوراً من الجلسة بحال أصر مجلس الوزراء على دخول قائد الجيش القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل"
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 04/09/2025

عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟
09:59

عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟

قال وزير العمل محمد حيدر: "لسنا بمنطق تحدٍ إنما نعبر عن اعتراضنا على ما أقر في جلستي 5 و 7 آب"،

09:59

عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟

قال وزير العمل محمد حيدر: "لسنا بمنطق تحدٍ إنما نعبر عن اعتراضنا على ما أقر في جلستي 5 و 7 آب"،

بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
11:40
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 05/09/2025
11:29
عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟
09:59
مراسلة الجديد: الجلسة الوزارية لازالت مستمرة حيث يُقدم قائد الجيش خطته
09:58
محمد حيدر لـ #الجديد: لا يجب تحويل المشكلة مع العدو الاسرائيلي إلى مشكلة داخلية
09:53
محمد حيدر لـ "الجديد": الوزير مكي لم يقدم استقالته إنما وضعها شفهياً خلال الجلسة بعهدة الرئيس
09:49
