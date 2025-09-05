الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!

2025-09-05 | 13:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لو بدي انزل شخصياً&quot;.. رسالة برّي!
"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!

كيف بدأت الجلسة وبماذا انتهت. هو عنوان هذا اليوم الطويل من قصر بعبدا وصولا الى كل لبنان وكل العواصم التي تراقب المسار اللبناني لحصر السلاح.

وفي معلومات "الجديد" أن الرئيس نواف سلام أراد أن يبدأ الجلسة ببند مناقشة خطة حصر السلاح، فطلب رئيس الجمهورية أن يبدأ النقاش في البنود الأربعة الأخرى وترك بند مناقشة الخطة ليكون الأخير، وهكذا حصل.

أقر مجلس الوزراء البنود الأربعة، ثم دخل قائد الجيش رودولف هيكل لعرض خطته. فبادر وزراء الحزب ثم الحركة للكلام وشرحوا موقفهم غير الرافض للخطة ولكن الرافض لمبدأ الإقرار السابق في جلستي الخامس والسابع من آب. وانسحبوا قبل أن يبدأ هيكل عرض الخطة.

وبحسب معلومات "الجديد" فإن الخطة تضمنت مراحل، وتبدأ بمرحلة جنوب الليطاني، على أن يترافق انتشار الجيش مع انسحاب إسرائيل من كل النقاط تباعا. وبذلك تكون الخطة قد طبقت مبدأ "الخطوة مقابل خطوة"، فيستكمل الجيش انتشاره في كامل جنوب الليطاني مقابل انسحاب إسرائيل من كل النقاط المحتلة.

ولكن خطة الجيش هذه تستوجب حصول الجيش على دعم بالعتاد والعديد، وهذا ما لحظه أيضا مجلس الوزراء. فجاءت المقررات بترحيب المجلس بالخطة، وذلك بحسب معلومات "الجديد" المخرج الذي كان رئيس الجمهورية يعمل عليه مع الثنائي قبيل الجلسة، إذ يكون لبنان قد التزم بتعهداته ولكنه أكد الحاجة الى ضرورة التزام إسرائيل فيها أيضا.

مصادر عين التينة أكدت لـ "الجديد" أنها تلقت نتيجة الجلسة بإيجابية، لأن الخطة غير مستندة الى مهل زمنية ومرهونة بالالتزام الإسرائيلي والسوري للورقة. وبالتالي فإن ذلك يثبت مطلب الثنائي بالتزام إسرائيل باتفاق وقف اطلاق النار، بالإضافة الى أن مقررات الجلسة تضمنت استراتيجية أمن وطني وهو مطلب الثنائي.

وكشف زوار الرئيس نبيه بري لـ "الجديد" ارتياحه لمقررات مجلس الوزراء ولموقف الجيش. وقال: انسحب وزراء الثنائي من الجلسة انطلاقا من المبدأ، لكن المقررات جيدة. وختم بالقول: لن أسمح لأحد بالتظاهر، ومستعد أن أنزل شخصيا الى الشارع لمنعه. نحن دعاة وحدة لا انقسام.

مقالات ذات صلة
"لو بدي انزل شخصياً".. رسالة برّي!

خاص الجديد

محليات

نبيه برّي

الثنائي الشيعي

الحكومة اللبنانية

لبنان

حزب الله

نواف سلام

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مصادر مطلعة: وزراء الثنائي سينسحبون فوراً من الجلسة بحال أصر مجلس الوزراء على دخول قائد الجيش القاعة لمناقشة خطة حصر السلاح لانهم يعتبرون "ما بني على باطل هو باطل"
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 04/09/2025

اقرأ ايضا في خاص الجديد

"ترحيب" بالخطة هل هو إقرار؟... مراسلة الجديد تسأل
13:40

"ترحيب" بالخطة هل هو إقرار؟... مراسلة الجديد تسأل

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، أعلن وزير الإعلام بول مرقص ترحيب الحكومة بالخطة. مما دفع مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر لسؤاله عمّا إذا كان هذا الترحيب يعني "الإقرار" بالخطة.

الجواب في الفيديو أدناه:

13:40

"ترحيب" بالخطة هل هو إقرار؟... مراسلة الجديد تسأل

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي ناقشت خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح، أعلن وزير الإعلام بول مرقص ترحيب الحكومة بالخطة. مما دفع مراسلة "الجديد" جاسينت عنتر لسؤاله عمّا إذا كان هذا الترحيب يعني "الإقرار" بالخطة.

الجواب في الفيديو أدناه:

يحدث الآن

اخترنا لك
"ترحيب" بالخطة هل هو إقرار؟... مراسلة الجديد تسأل
13:40
بث مباشر يواكب قرار مجلس الوزراء.. وآخر المعلومات
11:40
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 05/09/2025
11:29
عقب إنسحابهم من الجلسة.. ماذا قال وزير "الثنائي"؟
09:59
مراسلة الجديد: الجلسة الوزارية لازالت مستمرة حيث يُقدم قائد الجيش خطته
09:58
محمد حيدر لـ #الجديد: لا يجب تحويل المشكلة مع العدو الاسرائيلي إلى مشكلة داخلية
09:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025