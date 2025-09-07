خلال اجتماع الناقورة.. الجيش عرض خطة متكاملة وأميركا تُرحّب!

- حصر السلاح ضمن نطاق جنوب .- انتشار وحدات عسكرية في المناطق المستهدفة بهدف فرض .- منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق.- مصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار.وأفادت المعلومات أيضاً، أن "الخطة وضعت بجدول زمني واضح، على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج هذه الخطوة الأولى".وبحسب المعلومات، " رحّبت بالعرض اللبناني، وأكدت التزامها دعم لوجستياً وسياسياً، كما طلبت عبر ممثليها، ولا سيما قائد المنطقة الوسطى، تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة، ما يعكس اهتمام بتعزيز التنسيق مع ".في المقابل، الموقف الاسرائيلي جاء ايجابياً إذ اعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش يجب أن تحصل توازياً مع رفع مستوى التنسيق مع آلية الميكانيزم.