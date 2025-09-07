الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

خلال اجتماع الناقورة.. الجيش عرض خطة متكاملة وأميركا تُرحّب!

2025-09-07 | 08:10
خلال اجتماع الناقورة.. الجيش عرض خطة متكاملة وأميركا تُرحّب!
خلال اجتماع الناقورة.. الجيش عرض خطة متكاملة وأميركا تُرحّب!

أفادت معلومات الجديد، أن "خلال الاجتماع في الناقورة للجنة الإشراف على قرار وقف النار، بحضور الأميرال براد كوبر والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، قدّم الجيش اللبناني تصوراً متكاملاً للمرحلة الأولى من خطته الأمنية"، التي تتضمن:

- حصر السلاح ضمن نطاق جنوب الليطاني.
- انتشار وحدات عسكرية في المناطق المستهدفة بهدف فرض سلطة الدولة.
- منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق.
- مصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار.

وأفادت المعلومات أيضاً، أن "الخطة وضعت بجدول زمني واضح، على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج هذه الخطوة الأولى".

وبحسب المعلومات، "الولايات المتحدة رحّبت بالعرض اللبناني، وأكدت التزامها دعم الجيش اللبناني لوجستياً وسياسياً، كما طلبت الإدارة الأميركية عبر ممثليها، ولا سيما قائد المنطقة الوسطى، تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة، ما يعكس اهتمام واشنطن بتعزيز التنسيق مع المؤسسة العسكرية اللبنانية".

في المقابل، الموقف الاسرائيلي جاء ايجابياً إذ اعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش يجب أن تحصل توازياً مع رفع مستوى التنسيق مع آلية الميكانيزم.
 
 
 
معلومات الجديد: الموقف الاسرائيلي جاء ايجابياً إذ اعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش يجب أن تحصل توازياً مع رفع مستوى التنسيق مع آلية الميكانيزم

معلومات الجديد: الموقف الاسرائيلي جاء ايجابياً إذ اعتبر أن تطبيق المرحلة الأولى من خطة الجيش يجب أن تحصل توازياً مع رفع مستوى التنسيق مع آلية الميكانيزم
معلومات الجديد: أميركا رحّبت بالعرض اللبناني وأكدت التزامها دعم الجيش اللبناني لوجستياً وسياسياً وطلبت تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة
معلومات الجديد: خطة الجيش وضعت بجدول زمني واضح على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج هذه الخطوة الأولى
معلومات الجديد: خطة الجيش تتضمن أيضاً منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ الانتشار
معلومات الجديد: انتهت جولة الوفد الاميركي وغادرت الطوافات جنوب الليطاني باتجاه مطار رفيق الحريري الدولي
معلومات الجديد: الجيش اللبناني قدم تصوراً متكاملاً للمرحلة الأولى من خطته الأمنية وتتضمن حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار وحدات عسكرية في المناطق المستهدفة
