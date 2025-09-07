الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
27
o
البقاع
20
o
الجنوب
26
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:11
على حساب القطاع المصرفي.. هكذا راكم صفير ثرواته (فيديو)
10:58
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
08:41
مُسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار إسرائيلي (فيديو)
08:36
الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)
07:15
جولة للوفد الأميركي جنوب الليطاني (فيديو)
خاص الجديد
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيوسّع مروحة الاتصالات مع الأطراف السياسية في المرحلة المقبلة
2025-09-07 | 14:32
A-
A+
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيوسّع مروحة الاتصالات مع الأطراف السياسية في المرحلة المقبلة
مقالات ذات صلة
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: لقاء مرتقب بين الرئيسين عون وبري في الايام المقبلة وهذا اللقاء سيُمهد للقاء آخر بين الرئيسين بري وسلام
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: حزب الله يدرك حساسية المرحلة المقبلة على البلد ويتحضر لها دون أن يسعى للدخول بالحرب وإن حصلت الحرب فإنها ستفرض على لبنان
مصدر ديبلوماسي لـ #الجديد: مروحة الإتصالات العربية الجارية من أجل إنجاز الرد اللبناني على الورقة الاميركية تسارعت في الساعات الماضية وشملت إيران
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: حزب الله سيوسّع مروحة الاتصالات مع الأطراف السياسية في المرحلة المقبلة
خاص الجديد
محليات
#وهلق_شو:
سيوسّع
مروحة
الاتصالات
الأطراف
السياسية
المرحلة
المقبلة
العودة الى الأعلى
معلومات "الجديد": اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة ينعقد الآن بحضور قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر والموفدة مورغان أورتيغس يليه جولة للوفد جنوب الليطاني
معلومات الجديد: من المفترض أن يبدأ العمل الجدي للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة من انتشار ومصادرة ومداهمات على أن تظهر نتائجها خلال الاسابيع القليلة المقبلة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:18
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
15:18
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
15:18
النائب جيمي جبور لـ #وهلق_شو: الحكومة تلعب لعبة "شراية الوقت" وعليها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل
15:18
النائب جيمي جبور لـ #وهلق_شو: الحكومة تلعب لعبة "شراية الوقت" وعليها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل
15:08
النائب حيدر ناصر لـ #وهلق_شو: الهم الأول للموفدين الدوليين هو وقف الاقتتال والأساس "جنوب الليطاني"
15:08
النائب حيدر ناصر لـ #وهلق_شو: الهم الأول للموفدين الدوليين هو وقف الاقتتال والأساس "جنوب الليطاني"
يحدث الآن
محليات
16:59
قبلان لـ"جعجع": للسيادة جبهات وأنت لست منها
محليات
15:38
جعجع من معراب: سلاح"حزب الله" لا يحمي الشيعة.. ولا حرب أهلية
خاص الجديد
15:18
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
اخترنا لك
بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: الجيش اللبناني لن يدخل في مواجهة مع أي مكوّن لبناني
15:18
النائب جيمي جبور لـ #وهلق_شو: الحكومة تلعب لعبة "شراية الوقت" وعليها إجراء مفاوضات غير مباشرة مع اسرائيل
15:18
النائب حيدر ناصر لـ #وهلق_شو: الهم الأول للموفدين الدوليين هو وقف الاقتتال والأساس "جنوب الليطاني"
15:08
النائب بلال عبدالله لـ #وهلق_شو: نثق بالجيش اللبناني بالقدرة على تطبيق خطته لكنه بحاجة إلى دعم دولي لناحية العتاد والعتيد والمخصصات المالية "بس ما شفنا شي بعد"
14:58
النائب مارك ضو لـ #وهلق_شو: اليوم يتم تحميل الجيش اللبناني مسؤولية الملفين الأمني والسياسي و "كل شي" يعتمد على تسلّم الجيش سلاح حزب الله
14:55
النائب قاسم هاشم لـ #وهلق_شو: جلسة 5 أيلول صوّبت ما جاء في جلستي 5 و7 آب
14:53
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-11-06
ظهور نادر لابنَي بطل "العميل" سامر إسماعيل
2025-08-31
برّي يتبنّى إشاعة "الحزب".. الطّائفة في خطر (أساس ميديا)
2025-07-21
عرض اضافي لـ هبة طوجي في مهرجانات بعلبك الدولية بعد نفاذ تذاكر الحفل الأول
2025-06-10
احدث ظهور لـ ميلانا ابنة وائل كفوري.. لن تصدقوا الشبه بينهما
2025-09-06
قتيل إثر اشكال مسلح في البربير
14:18
غسان حجار لـ #وهلق_شو: حزب الله مرتاح لعدم وجود مهل زمنية لخطة الجيش
بالفيديو
بالفيديو
14:21
حسين ايوب : الرئيس عون تحمّل مسؤولية تاريخية .. والصيغة التي طُرحت حمت البلد
13:27
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025
09:59
معراب تحيي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية وكلمة لجعجع
07:28
مراسل الجديد ينقل الأجواء من معراب
07:02
الوفد الأميركي جال جنوب الليطاني.. التفاصيل مع الزميلة جوزفين ديب
2025-09-06
خطة الجيش: السلاح ممنوع.. توقيفات ومداهمات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:08
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
محليات
02:08
دعارة ومخالفات.. الأمن العام يداهم فندقاً لبنانياً
فن
05:44
اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
فن
05:44
اول ظهور رسمي لـ نسرين طافش برفقة زوجها احمد جوهر ولقطات رومانسية جمعتهما
محليات
02:21
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
محليات
02:21
الـ"شبح" يتحضّر لدخول الساحة اللبنانية! (الشرق الأوسط)
محليات
11:31
حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟
محليات
11:31
حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟
محليات
06:22
إستعدوا للأمطار الأسبوع المقبل!
محليات
06:22
إستعدوا للأمطار الأسبوع المقبل!
عربي و دولي
09:13
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
عربي و دولي
09:13
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025