وزير الإعلام بول مرقص ينفي لـ"الجديد" إدخاله أي ملاحظات على اقتراح قانون الإعلام ويؤكد أنه يتبنى نسخة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل

2025-09-10 | 07:07
وزير الإعلام بول مرقص ينفي لـ"الجديد" إدخاله أي ملاحظات على اقتراح قانون الإعلام ويؤكد أنه يتبنى نسخة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل
2025-09-10 | 07:07
وزير الإعلام بول مرقص ينفي لـ"الجديد" إدخاله أي ملاحظات على اقتراح قانون الإعلام ويؤكد أنه يتبنى نسخة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل
وزير الإعلام بول مرقص ينفي لـ"الجديد" إدخاله أي ملاحظات على اقتراح قانون الإعلام ويؤكد أنه يتبنى نسخة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل

لبناني ارتبط اسمه بقضية البيجر واتهم بالتجسس.. محي الدين حسنة يشرح لـ"الجديد" طبيعة أعماله وحكم البراءة (فيديو)
صفقة تبادل كبرى: إطلاق سراح تسوركوف ومفاوضات على إسم عماد أمهز!

أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.

أفادت معلومات "الجديد" أن المفاوضات الجارية أسفرت عن إطلاق سراح الباحثة الإسرائيلية-الروسية إليزابيث تسوركوف المختطفة من قبل حزب الله العراقي منذ العام 2023، وذلك مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين المحتجزين لدى إسرائيل.
وبحسب المعلومات، يجري الكلام عن احتمال شمول الصفقة القبطان البحري عماد أمهز الذي اختطفته عملية كوماندوز إسرائيلية في البترون في أواخر عام 2024. إضافة إلى 5 معتقلين إضافيين بينهم إيرانيون.

معلومات الجديد: المفاوضات أدت إلى إطلاق المختطفة الاسرائيلية لدى حزب الله العراقي إليزابيت تسوركوف مقابل اطلاق عدد من الاسرى العراقيين وكلام عن اطلاق القبطان البحري عماد أمهز و٥ معتقلين بينهم إيرانيون
02:10
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 09/09/2025
11:21
رويترز: سماع دوي عدة انفجارات في العاصمة القطرية الدوحة
2025-09-09
الحدث - تمام نور الدين - الحلقة الكاملة
2025-09-09
