4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعيّن دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

2025-09-11 | 10:43
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعيّن دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعيّن دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعيّن دانيال جحا وسورينا مرتضى وهنري ضاهر وزياد رحمة أعضاء في الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء

المرحلة الثانية من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق من "البيال"
معلومات الجديد: يتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاليا إلى بيروت مباشرة من الرياض بعد لقاء مطول مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار استمرار للتنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية ومنها الملف اللبناني.

مجلس الوزراء يؤجّل البحث بملف تعيينات الجمارك
11:02
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يقرّ إبرام اتفاق مع "ستارلينك"
11:01
مراسل الجديد: لم يتم حسم ملف النفايات في الجلسة ومن المنتظر أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين ونواب المتن الشمالي يوم غد
10:55
مراسل الجديد: تعيين مروان جمال رئيساً للهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء
10:31
مراسل الجديد: مجلس الوزراء يعيّن الهيئة الناظمة لكلّ من قطاعَي الإتصالات والكهرباء
10:18
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف أطراف بلدة انصار
06:56
