4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

مصادر دبلوماسية للجديد: لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي

2025-09-11 | 11:05
مصادر دبلوماسية للجديد: لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي
مصادر دبلوماسية للجديد: لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي
مصادر دبلوماسية للجديد: لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي

Aljadeed
المرحلة الثانية من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق من "البيال"
معلومات الجديد: يتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاليا إلى بيروت مباشرة من الرياض بعد لقاء مطول مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار استمرار للتنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية ومنها الملف اللبناني.

مصادر مطلعة على مناقشات صندوق النقد للجديد: بعثة الصندوق توقعت أن يكون قانون الانتظام المالي بمسودته الأولى على طاولة مجلس الوزراء في هذا الشهر
13:00
معلومات الجديد: وفد من صندوق النقد سيصل إلى لبنان في 22 أيلول المقبل للاجتماع مع المعنيين بملف الاصلاحات وذلك لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج الصندوق
13:00
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش غير مشروط أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح
12:59
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
12:59
"السلاح" مقابل "إعادة الاعمار"!
11:41
مجلس الوزراء يؤجّل البحث بملف تعيينات الجمارك
11:02
