الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

"السلاح" مقابل "إعادة الاعمار"!

2025-09-11 | 11:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;السلاح&quot; مقابل &quot;إعادة الاعمار&quot;!
"السلاح" مقابل "إعادة الاعمار"!

في المشهد السياسي اليوم عنوانان: الاول زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان وربطها بدعم الجيش والثاني استحقاق لبنان في تشرين مع صندوق النقد وربطه باعادة الاعمار.

في العنوان الاول، شدد لودريان الذي عاد الى لبنان بعد زيارته الاخيرة في حزيران على الاجماع الدولي الحاصل على دعم الجيش اللبناني.
مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن لودريان الذي وصل الى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض، اكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش الذي طالما ارادت باريس ان تعقده، سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي واميركي. 

وتحدث لودريان عن تفاهم سعودي فرنسي اميركي على عقد المؤتمر ، ولا سيما ان واشنطن بدأت باقرارها في الكونغرس 14 مليونا ونصف مليون دولار دفعة اولى لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق

وفي معلومات الجديد، ان مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، اما مؤتمر اعادة الاعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح كما أبلغ لودريان المسؤولين اللبنانيين.

اما العنوان الثاني وهو استحقاق لقاءات الخريف لصندوق النقد وما سيقدمه لبنان من التزامات في الاصلاحات في لقاءات الوفد اللبناني مع ادارة الصندوق في واشنطن في تشرين الاول.

 وفي معلومات الجديد أن وفدا من الصندوق سيصل الى لبنان في الثاني والعشرين من ايلول للاجتماع مع المعنيين بملف الاصلاحات وذلك لاعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج صندوق النقد. مصادر مطلعة على مناقشات الصندوق قالت للجديد إن بعثة الصندوق كانت قد أبلغت توقعها ان يكون قانون الانتظام المالي على الاقل بمسودته الاولى على طاولة مجلس الوزراء في هذا الشهر. 
 
مقالات ذات صلة
"السلاح" مقابل "إعادة الاعمار"!

خاص الجديد

محليات

المشهد السياسي

قناة الجديد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
المرحلة الثانية من خطة العودة الطوعية للنازحين السوريين تنطلق من "البيال"
معلومات الجديد: يتوجه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان حاليا إلى بيروت مباشرة من الرياض بعد لقاء مطول مع الأمير يزيد بن فرحان في إطار استمرار للتنسيق الدائم بين فرنسا والسعودية ومنها الملف اللبناني.

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
مصادر مطلعة على مناقشات صندوق النقد للجديد: بعثة الصندوق توقعت أن يكون قانون الانتظام المالي بمسودته الأولى على طاولة مجلس الوزراء في هذا الشهر
13:00
معلومات الجديد: وفد من صندوق النقد سيصل إلى لبنان في 22 أيلول المقبل للاجتماع مع المعنيين بملف الاصلاحات وذلك لإعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج الصندوق
13:00
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش غير مشروط أما مؤتمر إعادة الإعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح
12:59
معلومات الجديد: لودريان أبلغ المسؤولين عن تفاهم سعودي - فرنسي - أميركي لعقد المؤتمر بعد إقرار الكونغرس 14 مليون ونصف دولار لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
12:59
مصادر دبلوماسية للجديد: لودريان الذي وصل إلى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض أكد للمسؤولين اللبنانيين أن مؤتمر دعم الجيش سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي وأميركي
11:05
مجلس الوزراء يؤجّل البحث بملف تعيينات الجمارك
11:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025