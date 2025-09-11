"السلاح" مقابل "إعادة الاعمار"!

في العنوان الاول، شدد لودريان الذي عاد الى لبنان
بعد زيارته الاخيرة في حزيران على الاجماع الدولي الحاصل على دعم الجيش اللبناني
.
مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن لودريان الذي وصل الى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في الرياض
، اكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش الذي طالما ارادت باريس
ان تعقده، سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم سعودي
واميركي.
وتحدث لودريان عن تفاهم سعودي فرنسي اميركي على عقد المؤتمر ، ولا سيما ان واشنطن
بدأت باقرارها في الكونغرس 14 مليونا ونصف مليون دولار
دفعة اولى لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار على الطريق
.
وفي معلومات الجديد، ان مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، اما مؤتمر اعادة الاعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح كما أبلغ لودريان المسؤولين اللبنانيين.
اما العنوان الثاني وهو استحقاق لقاءات الخريف لصندوق النقد وما سيقدمه لبنان من التزامات في الاصلاحات في لقاءات الوفد اللبناني مع ادارة الصندوق في واشنطن في تشرين الاول.
وفي معلومات الجديد أن وفدا من الصندوق سيصل الى لبنان في الثاني والعشرين من ايلول للاجتماع مع المعنيين بملف الاصلاحات وذلك لاعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج صندوق النقد. مصادر مطلعة على مناقشات الصندوق قالت للجديد إن بعثة الصندوق كانت قد أبلغت توقعها ان يكون قانون الانتظام المالي على الاقل بمسودته الاولى على طاولة مجلس الوزراء
في هذا الشهر.