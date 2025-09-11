"السلاح" مقابل "إعادة الاعمار"!

في العنوان الاول، شدد لودريان الذي عاد الى بعد زيارته الاخيرة في حزيران على الاجماع الدولي الحاصل على دعم .مصادر دبلوماسية قالت للجديد إن لودريان الذي وصل الى لبنان بعد لقاء مع الامير يزيد بن فرحان في ، اكد للمسؤولين اللبنانيين ان مؤتمر دعم الجيش الذي طالما ارادت ان تعقده، سيحصل في الشهرين المقبلين بدعم واميركي.وتحدث لودريان عن تفاهم سعودي فرنسي اميركي على عقد المؤتمر ، ولا سيما ان بدأت باقرارها في الكونغرس 14 مليونا ونصف مليون دفعة اولى لدعم الجيش بانتظار 190 مليون دولار .وفي معلومات الجديد، ان مؤتمر دعم الجيش غير مشروط، اما مؤتمر اعادة الاعمار فهو مشروط بتنفيذ الاصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد وحصر السلاح كما أبلغ لودريان المسؤولين اللبنانيين.اما العنوان الثاني وهو استحقاق لقاءات الخريف لصندوق النقد وما سيقدمه لبنان من التزامات في الاصلاحات في لقاءات الوفد اللبناني مع ادارة الصندوق في واشنطن في تشرين الاول.وفي معلومات الجديد أن وفدا من الصندوق سيصل الى لبنان في الثاني والعشرين من ايلول للاجتماع مع المعنيين بملف الاصلاحات وذلك لاعطاء دفعة للمناقشات بخصوص برنامج صندوق النقد. مصادر مطلعة على مناقشات الصندوق قالت للجديد إن بعثة الصندوق كانت قد أبلغت توقعها ان يكون قانون الانتظام المالي على الاقل بمسودته الاولى على طاولة في هذا الشهر.