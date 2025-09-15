توقيف مالك سفينة "روسوس" على خلفية انفجار مرفأ بيروت

أفادت معلومات الجديد عن "توقيف مالك سفينة روسوس إيغور غريتشوشكن الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية في بلغاريا وهي السفينة التي حملت نترات الامونيوم الى مرفأ بيروت".

وبحسب المعلومات ⁠فإن اللبناني وعبر تبلغ بالتوقيف وهو بصدد تحضير ملف استرداد لعدم وجود اتفاقية تبادل بين وبلغاريا. كما ان ⁠ملف الاسترداد سيتضمن معطيات قانونية تؤكد للسلطات البلغارية اهمية تسليم مالك السفينة وضرورة التعاون لاستجوابه ضمن تحقيقات ملف المرفأ اذ يمكن الوصول الى حقائق اساسية ومهمة عن الحمولة ومالكها ووجهتها.