أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

توقيف مالك سفينة "روسوس" على خلفية انفجار مرفأ بيروت

2025-09-15 | 09:35
توقيف مالك سفينة &quot;روسوس&quot; على خلفية انفجار مرفأ بيروت
توقيف مالك سفينة "روسوس" على خلفية انفجار مرفأ بيروت

أفادت معلومات الجديد عن "توقيف مالك سفينة روسوس إيغور غريتشوشكن الذي يحمل الجنسيتين الروسية والقبرصية في بلغاريا وهي السفينة التي حملت نترات الامونيوم الى مرفأ بيروت".
وبحسب المعلومات ⁠فإن القضاء اللبناني وعبر النيابة العامة التمييزية تبلغ بالتوقيف وهو بصدد تحضير ملف استرداد لعدم وجود اتفاقية تبادل بين لبنان وبلغاريا. كما ان ⁠ملف الاسترداد سيتضمن معطيات قانونية تؤكد للسلطات البلغارية اهمية تسليم مالك السفينة وضرورة التعاون لاستجوابه ضمن تحقيقات ملف المرفأ اذ يمكن الوصول الى حقائق اساسية ومهمة عن الحمولة ومالكها ووجهتها.

وفي المعلومات أن طلب  الاسترداد سيسلك مساره بالاطر القانونية من النيابة العامة عبر وزارة العدل الى السلطات البلغارية التي ستقرر اما تسليم الموقوف الى لبنان او تركه في بلغاريا او اعادته موقوفا الى بلده الام روسيا .
وأضافت المعلومات: " في حال رفضت بلغاريا التعاون مع لبنان لا مانع قانوني من توجه   المحقق  العدلي القاضي طارق البيطار الى بلغاريا او روسيا لاستجوابه بعد التنسيق مع السلطات القضائية هناك ، رغم وجود عقبات قانونية في الوقت الحالي بينها منع السفر بحق القاضي  طارق البيطار". 
تجدر الاشارة  إلى أن "توقيف مالك السفينة تم انفاذا  لمذكرة انتربول حمراء صادرة بحقه عن القضاء اللبناني عام 2020.
توقيف مالك سفينة "روسوس" على خلفية انفجار مرفأ بيروت

خاص الجديد

محليات

مرفأ بيروت

انفجار المرفأ

لبنان

معلومات الجديد

أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على عودة النازحين وحل ملف الموقوفين وفق الأصول القضائية
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: عون والشرع اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل لجان مشتركة
12:56
أوسط متابعة للقاءات الرئيس عون بالدوحة لـ الجديد: لقاء جوزاف عون مع أحمد الشرع كان من أفضل اللقاءات
12:55
19 أسيراً لبنانياً.. هل بدأ التفاوض؟ (تابعوا التفاصيل ضمن المشهد السياسي بعد قليل)
12:43
توقيف مالك سفينة النيترات.. فهل تُكشف الحقيقة (التفاصيل ضمن نشرة اخبار الجديد بعد قليل)
12:34
في الدوحة.. حضور إعلامي كثيف يعكس حجم القضية (التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل)
12:13
