معلومات الجديد: أورتاغوس تزور لبنان الأحد المقبل لتشارك في اجتماع الميكانيزم والاشراف على تطبيق خطة الجيش جنوب الليطاني

معلومات الجديد: الأميرال براد كوبر غادر إلى قبرص على أن يعود صباح الأحد رفقة أورتاغوس إلى لبنان وسيتوجهان مباشرة إلى الناقورة للمشاركة في اجتماع لجنة الاشراف على تطبيق اتفاق وقف النار