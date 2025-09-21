مصادر عسكرية للجديد: الجانب اللبناني عدّد الخطوات التي قام بها الجيش في الأسبوعين الماضيين إضافة الى الخطوات اللاحقة بناء على خطة الجيش التي أقرتها الحكومة اللبنانية