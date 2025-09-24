الأخبار
خاص الجديد

وفق شروط محددة.. ذكرى الاغتيال ستُقام أمام صخرة الروشة!

2025-09-24 | 08:35
وفق شروط محددة.. ذكرى الاغتيال ستُقام أمام صخرة الروشة!
وفق شروط محددة.. ذكرى الاغتيال ستُقام أمام صخرة الروشة!

أفادت معلومات الجديد، أن "جمعية مقرّبة من حزب الله تقدمت بطلب إقامة تجمع مقابل صخرة الروشة احياءً لذكرى الامينيين العاميين السابقين لحزب الله السيد حسن نصرلله والسيد هاشم صفي الدين، وقد تمت الموافقة على الطلب من قبل محافظ بيروت مروان عبود، مع التعهد بعدم إضاءة صخرة الروشة وعلى الا يتعدى عدد المتجمعين ال 500 شخص".

وأفادت المعلومات أيضاً، أنه "سوف يبدأ الاحتفال بالنشيد الوطني اللبناني ويتضمن كلمات واناشيد رثاء وذلك بين السادسة والسابعة مساء الخميس مع التعهد بعدم إعاقة حركة السير والحفاظ على الانضباط".
