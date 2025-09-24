وفق شروط محددة.. ذكرى الاغتيال ستُقام أمام صخرة الروشة!

أفادت معلومات الجديد، أن "جمعية مقرّبة من تقدمت بطلب إقامة تجمع مقابل صخرة الروشة احياءً لذكرى الامينيين العاميين السابقين لحزب نصرلله والسيد ، وقد تمت الموافقة على الطلب من قبل محافظ مروان عبود، مع التعهد بعدم إضاءة صخرة الروشة وعلى الا يتعدى عدد المتجمعين ال 500 شخص".