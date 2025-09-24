الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي

2025-09-24 | 13:08
مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي
مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي
مصادر نيابية للجديد: بري يتحمل المسؤولية أمام اللبنانيين المقيمين والمغتربين والمجتمعِ الدولي

Aljadeed
الحدث - غسان ريفي - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 23/09/2025

مصادر نيابية للجديد: موقف بري بعدم إدراج قانون انتخاب المغتربين على جدول أعمال الجلسة التشريعية "غير مُستغرب" وهو محاولة لتطيير انتخابات المغتربين بالحد الأدنى والانتخابات كاملةً بالحد الأقصى
13:07
مصادر نيابية بيروتية للجديد: لا مشكلة في إقامة أي إحتفال للحزب في الروشة والاعتراض كان هدفه الحفاظ على خصوصية العاصمة ومعالمها وعدم استعمال الآثارِ والأماكنِ العامة
13:07
معلومات الجديد: وفد من حزب الله ضم النائبين امين شري وابراهيم الموسوي زار وزير الداخلية الذي كان بدوره على تواصلٍ دائم مع الرئيس سلام
13:07
معلومات الجديد: بري أبدى تفهماً وتجاوباً مع طرح سلام
13:07
معلومات الجديد: سلام اتصل ببري وشرح له أن إضاءة صخرة الروشة بالصور والشعارات الحزبية سيكون استفزازياً لأبناء العاصمة بيروت ومن الأفضل تداركه وتفاديه منعاً للتوترات
13:07
بري "تدارك" استفزاز أبناء بيروت.. فكانت تسوية "الصخرة"!
10:58
