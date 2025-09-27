الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة

2025-09-27 | 13:01
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
معلومات الجديد: لا مواعيد الاثنين لرئيس الحكومة بسبب ارتباطه أصلاً بالجلسة التشريعية ومن المفترض أن يكون له كلمة
عند الصخرة.. لماذا لم يتدخل الجيش؟ (شاهد الفيديو)

عند الصخرة.. لماذا لم يتدخل الجيش؟ (شاهد الفيديو)
لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، وبحسب المعلومات سيجري التحقيق مع الجمعية اللبنانية للفنون "رسالات" المسؤولة عن النشاط بعدما حولته الى "غير المتفق عليه".
ورداً على التساؤلات بشأن عدم تحرك الجيش في حينه قالت مصادر عسكرية لـ"#الجديد" ان مهمة الاجهزة الامنية هي المحافظة على استقرار البلد وامن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع اي تعديات على الاملاك العامة والخاصة.
واضافت المصادر أن الجيش اللبناني لديه اولويات امنية وليست من صلاحياته وقف اضاءة صخرة، او التدخل في شكل النشاط لان ذلك شأن اداري ومخالفة الترخيص تستدعي ملاحقة ادارية ومحاسبة الجمعية وليس الاجهزة الامنية.

2025-09-26

عند الصخرة.. لماذا لم يتدخل الجيش؟ (شاهد الفيديو)

لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، وبحسب المعلومات سيجري التحقيق مع الجمعية اللبنانية للفنون "رسالات" المسؤولة عن النشاط بعدما حولته الى "غير المتفق عليه".
ورداً على التساؤلات بشأن عدم تحرك الجيش في حينه قالت مصادر عسكرية لـ"#الجديد" ان مهمة الاجهزة الامنية هي المحافظة على استقرار البلد وامن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع اي تعديات على الاملاك العامة والخاصة.
واضافت المصادر أن الجيش اللبناني لديه اولويات امنية وليست من صلاحياته وقف اضاءة صخرة، او التدخل في شكل النشاط لان ذلك شأن اداري ومخالفة الترخيص تستدعي ملاحقة ادارية ومحاسبة الجمعية وليس الاجهزة الامنية.

حزب الله: لم نتعهّد.. والمسؤولية على عاتق القوى الأمنية والقضائية!

لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، الأمر الذي ادى الى متابعة من رئيس الحكومة نواف مع الوزراء المختصين.

حزب الله: لم نتعهّد.. والمسؤولية على عاتق القوى الأمنية والقضائية!

لا تزال احداث صخرة الروشة تتفاعل، الأمر الذي ادى الى متابعة من رئيس الحكومة نواف مع الوزراء المختصين.

مصادر دبلوماسية للجديد: وجود وفيق صفا أعطى الغطاء الرسمي للخطاب غير السياسي والنابي الذي تم توجيهه بحق رئيس الحكومة وبحضور صفا
2025-09-26
2025-09-26
مصادر مقربة من حزب الله للجديد: الحزب لم يتعهّد بإضاءة أو عدم إضاءة الصخرة بل قام بالإجراءات الإدارية للتجمع فقط
2025-09-26
مصادر عسكرية للجديد: مهمة الأجهزة الأمنية هي المحافظة على إستقرار البلد وأمن المتظاهرين وغير المتظاهرين ومنع أيّ تعديات على الاملاك العامة والخاصة والحرص على عدم حصول أي اصطدام بين شارع وشارع
2025-09-26
