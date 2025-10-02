الأخبار
مصير اللبنانيين في أسطول الصمود... تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل

2025-10-02 | 12:42
مصير اللبنانيين في أسطول الصمود... تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل
مصير اللبنانيين في أسطول الصمود... تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل
مصير اللبنانيين في أسطول الصمود... تابعوا نشرة آخبار الجديد بعد قليل

مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية على سيارة في الجرمق
مصدر قضائي للجديد: قاض غادر الاسبوع الماضي الى بلغاريا حاملاً طلب استرداد مالك سفينة روسوس إلى السلطات لاختصار الاجراءات اللوجستية التي تحتاج إلى وقت أطول عبر وزارة العدل ثم الخارجية ومنها إلى بلغاريا

معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
14:20
رعد... استبق العاصفة!
13:25
هدف "رعد" بين بعبدا والليرزة... (ضمن المشهد السياسي في النشرة المسائية)
12:48
ما وراء التنسيق القضائي بين دمشق وبيروت؟... كل التفاصيل في النشرة المسائية
12:44
معلومات الجديد: وزير العدل طالب بلائحة لأسماء المفقودين اللبنانيين في سوريا
10:33
معلومات الجديد: وزير العدل أبلغ الوفد السوري أنّه متمسّك بالأطر القانونية لتبادل المساجين ومصرّ على معرفة مصير المسؤول عن الإغتيالات السياسية التي تمّت خلال حقبة نظام الأسد
10:32
