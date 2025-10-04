حزب الله يتوعّد الدولة.. إذا تجرأتم!

يعقد جلسة بعد ظهر الاثنين في حيث يقدم وزير العدل عادل نصار احاطة بالاجراءات التي اتخذتها التمييزية في البند الاول، كما يقدم احمد طلب حل الجمعية للفنون (رسالات) وسحب والخبر منها لمخالفتها كتاب محافظ ومخالفتها نظامها الداخلي في البند الثاني.



اما البند الثالث فيتعلق بتقرير الشهري حول خطة حصر السلاح، مع ان جدول الاعمال يشتمل على عشرة بنود.



ورفع سقف على لسان نوابه، الذي هددوا باجراءات سياسية ردا على قرار الحكومة في حال اقرار سحب ترخيص جمعية رسالات.



مصادر وزارية قالت للجديد، إن موضوع سحب الترخيص متروك للنقاش داخل علما بان اكثرية الوزراء تؤيد اقتراح ، لكن النتيجة غير محسومة لجهة الى اين يمكن ان يؤدي ، او ربما لجهة اللجوء الى خيار التصويت.



وفي ما خص تقرير الجيش اشارت معلومات الجديد الى ان سيعرض ما تم إنجازه ضمن الخطة التي اقرها مجلس الوزراء، وما لم يتم إنجازه والصعوبات التي تواجه عمله.



وقالت مصادر وزارية إن الوزراء يأملون ان يسمعوا حصول تقدم وان يتضمن التقرير نقاطا محددة وواضحة.