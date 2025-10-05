الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

طارق متري لـ وهلق شو: في حال لم يكن عمل الجيش متقدماً بالقدر الكافي سنسأل قائده عن الأسباب وجلسة الغد مخصّصة للاستعلام والتقييم

2025-10-05 | 14:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
طارق متري لـ وهلق شو: في حال لم يكن عمل الجيش متقدماً بالقدر الكافي سنسأل قائده عن الأسباب وجلسة الغد مخصّصة للاستعلام والتقييم
طارق متري لـ وهلق شو: في حال لم يكن عمل الجيش متقدماً بالقدر الكافي سنسأل قائده عن الأسباب وجلسة الغد مخصّصة للاستعلام والتقييم
مقالات ذات صلة
طارق متري لـ وهلق شو: في حال لم يكن عمل الجيش متقدماً بالقدر الكافي سنسأل قائده عن الأسباب وجلسة الغد مخصّصة للاستعلام والتقييم

خاص الجديد

محليات

الجيش

متقدماً

بالقدر

الكافي

سنسأل

قائده

الأسباب

وجلسة

مخصّصة

للاستعلام

والتقييم

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس سلام رداً على مراسل الجديد عن ترقب الشعب اللبناني لجلسة الحكومة غداً: "أنا كمان عم أترقب"
مصادر وزارية للجديد: الوزراء يأملون أن يسمعوا حصول تقدّم وأن يتضمن تقرير الجيش نقاطاً محددة وواضحة

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
حسن الدّر لـ وهلق شو: إسرائيل تمددت في جنوب لبنان ووصلت إلى نقاط جديدة بعد وقف النار وبارّاك خلال زيارته إلى بيروت نسف الاتفاق
16:02
الصحافي حسن الدر لـ وهلق شو: الثنائي الشيعي لم يتعهد بعدم إضاءة صخرة الروشة وما وصل إليه حجم الملف يعود إلى نواف سلام
15:33
طارق متري لـ وهلق شو: نعمل على حل سريع مع السوريين سياسياً وقانونياً مع ضبط الحدود من الجانبين لكن "ما في مقايضة"
15:08
نائب رئيس الحكومة طارق متري لـ وهلق شو: ما جرى على صخرة الروشة مخالف لما سُمح به واتُفق في الاجتماع الوزاري على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة الدولة
14:46
غسان حجار لـ وهلق شو: الخارج لا يريد تأجيل الانتخابات النيابية وبعض الأحزاب اللبنانية بدأت فعلياً تشغيل ماكيناتها
14:33
حسين أيوب لـ وهلق شو عن موضوع الانتخابات وتعديل القانون: علينا انتظار "كلمة السر" من الخارج
14:31
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025