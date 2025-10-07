معلومات الجديد: تمّ ترحيل اللبنانية لينا الطبّال أمس إلى اليونان بعد اعتقالها من على متن "أسطول الصمود" على أن تصل إلى فرنسا اليوم

العودة الى الأعلى إدوارد غابريل لـ #الجديد: السلطات اللبنانية سمعت النداء من الولايات المتحدة بضرورة حصول مفاوضات مع اسرائيل في وقت ما