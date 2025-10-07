الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
26
o
البقاع
19
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:30
حفل "حيوانات" في كنيسة؟ (فيديو)
02:29
ماذا يوجد تحت الجليد؟ (فيديو)
02:03
الذهب يُحلّق!
01:38
في طرابلس.. حريق في مسجد (فيديو)
01:30
7 أوكتوبر.. كلّف أميركا فوق الـ 20 مليار!
خاص الجديد
معلومات "الجديد": شركة "رامكو" ستستأنف رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان وستصدر بياناً بهذا الشأن
2025-10-07 | 09:13
A-
A+
معلومات "الجديد": شركة "رامكو" ستستأنف رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان وستصدر بياناً بهذا الشأن
مقالات ذات صلة
"ستفعلها".. بيان جديد لشركة النفايات رامكو
بعد إقفال مطمر الجديدة.. رامكو توقف جمع النفايات في هذه المناطق!
مراسل الجديد: لم يتم حسم ملف النفايات في الجلسة ومن المنتظر أن تجتمع وزيرة البيئة تمارا الزين ونواب المتن الشمالي يوم غد
معلومات "الجديد": شركة "رامكو" ستستأنف رفع النفايات من شوارع بيروت والمتن وكسروان وستصدر بياناً بهذا الشأن
خاص الجديد
محليات
"الجديد":
"رامكو"
ستستأنف
النفايات
شوارع
بيروت
والمتن
وكسروان
وستصدر
بياناً
الشأن
العودة الى الأعلى
الرئيس الحالي لفريق العمل الأميركي من أجل لبنان إدوارد غابريل لـ #الجديد: نزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني مهم بالنسبة للمجتمع الدولي ويشير إلى إحراز لبنان تقدّم
خاص | القذافي رفض هذا الأمر!
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:57
الحرب عالابواب وخلال أشهر؟.. صحافي يكشف (فيديو)
الحرب عالابواب وخلال أشهر؟.. صحافي يكشف
10:57
الحرب عالابواب وخلال أشهر؟.. صحافي يكشف (فيديو)
الحرب عالابواب وخلال أشهر؟.. صحافي يكشف
09:10
معلومات "الجديد": إدارة مطمر الجديدة وافقت على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتحه "مؤقتاً" أمام أليات رامكو
09:10
معلومات "الجديد": إدارة مطمر الجديدة وافقت على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتحه "مؤقتاً" أمام أليات رامكو
05:06
معلومات الجديد: تمّ ترحيل اللبنانية لينا الطبّال أمس إلى اليونان بعد اعتقالها من على متن "أسطول الصمود" على أن تصل إلى فرنسا اليوم
05:06
معلومات الجديد: تمّ ترحيل اللبنانية لينا الطبّال أمس إلى اليونان بعد اعتقالها من على متن "أسطول الصمود" على أن تصل إلى فرنسا اليوم
يحدث الآن
فن
12:12
انطلاق الموسم الثاني من برنامج "سيرة وكملت" مع زافين… قضايا اجتماعية جريئة وواقع الناس من الشارع إلى الشاشة
محليات
12:05
"الجديد" عند الحدود الجنوبية.. توثق المعوقات (تابعوا نشرة الأخبار)
محليات
11:34
فضل راجع؟.. صحافي يتحدث عن ضمانات (فيديو)
اخترنا لك
الحرب عالابواب وخلال أشهر؟.. صحافي يكشف (فيديو)
10:57
معلومات "الجديد": إدارة مطمر الجديدة وافقت على طلب مجلس الإنماء والإعمار بإعادة فتحه "مؤقتاً" أمام أليات رامكو
09:10
معلومات الجديد: تمّ ترحيل اللبنانية لينا الطبّال أمس إلى اليونان بعد اعتقالها من على متن "أسطول الصمود" على أن تصل إلى فرنسا اليوم
05:06
إدوارد غابريل لـ #الجديد: السلطات اللبنانية سمعت النداء من الولايات المتحدة بضرورة حصول مفاوضات مع اسرائيل في وقت ما
04:26
إدوارد غابريل لـ #الجديد: على لبنان التفاوض بشكل مباشر مع اسرائيل لحل الخلافات معها ولا يمكن لأميركا لعب دور الوساطة بينهما إلى الأبد
04:22
إدوارد غابريل لـ #الجديد: هناك فكرة سائدة في الكونغرس الأميركي بوجوب دعم الجيش اللبناني لكن العالم يترقب نزع سلاح حزب الله وأعتقد "أن كل شيء على ما يرام"
04:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-09-30
حتى إشعارٍ آخر.. لبنان بلا"واتساب ولا إنترنت" توقع خطير لليلى عبد اللطيف
12:53
خطة الجيش لحصر السلاح.. لا خوف!
2025-10-05
الرئيس سلام حريص.. بندا صخرة الروشة قبل تقرير الجيش! (الديار)
2025-10-01
جورج كلوني وزوجته امل كلوني يكشفان أسرار حياتهما العائلية
2025-09-20
هدير عبد الرازق تكشف تفاصيل فضيحتها مع محمد اوتاكا لأول مرة وتهاجم احد الشيوخ
04:53
إطلالة ملكية تخطف الأنظار.. نورهان توفيق تتألق بفستان عرسها
بالفيديو
بالفيديو
13:57
مقدمة النشرة المسائية 06-10-2025
2025-10-06
تداعيات إضاءة الصخرة مستمرة.. وخطة الجيش
2025-10-06
خطة حصر السلاح.. الجيش يعرض تقريره الشهري في بعبدا
2025-10-05
مقدمة النشرة المسائية 05-10-2025
2025-10-05
باميلا الكيك تقبل تحدي اسئلة الجمهور الجريئة وترد
2025-10-05
"المؤثر الحقيقي" على الجديد.. صدمات واعترافات من نجوم السوشيال ميديا!
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
14:41
في وزارة الدفاع.. ماذا حصل مع فضل شاكر اليوم؟
محليات
14:41
في وزارة الدفاع.. ماذا حصل مع فضل شاكر اليوم؟
محليات
15:36
رصاص على طريق المطار… ومقتل عنصر قوى أمن (صورة)
محليات
15:36
رصاص على طريق المطار… ومقتل عنصر قوى أمن (صورة)
عربي و دولي
02:47
مسؤول إستخباراتي: نزع سلاح حزب الله أو حرب أهلية! (فيديو)
عربي و دولي
02:47
مسؤول إستخباراتي: نزع سلاح حزب الله أو حرب أهلية! (فيديو)
محليات
00:46
مخاوف من نزيف.. والوضع في لبنان "لمبة"!
محليات
00:46
مخاوف من نزيف.. والوضع في لبنان "لمبة"!
خاص الجديد
12:53
خطة الجيش لحصر السلاح.. لا خوف!
خاص الجديد
12:53
خطة الجيش لحصر السلاح.. لا خوف!
عربي و دولي
02:03
الذهب يُحلّق!
عربي و دولي
02:03
الذهب يُحلّق!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025