عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)

2025-10-08 | 15:51
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)
عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)

أقدم أحد المواطنين على مخالفة تعليمات عنصر من قوى الأمن الداخلي عند إشارة عزمي في مدينة طرابلس محاولًا الفرار بطريقة خطرة.

وقد تصدى العنصر الأمني للحادث بشجاعة لافتة، معرضًا حياته للخطر أثناء تأدية واجبه في الحفاظ على الأمن العام.
وبعد مطاردة جسدية شديدة، تمكّن العنصر من السيطرة على المشتبه به بعدما تمسك بمركبته لمسافة طويلة، ليتم توقيفه لاحقًا على أوتوستراد المئتين – الزاهرية.
وبحسب مصادر أمنية لـ"الجديد"، جرى توقيف السائق واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة.

عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)

خاص الجديد

محليات

عنصر امني

مخالف

طرابلس

لبنان

اقرأ ايضا في خاص الجديد

بالعصا.. مديرة تعنف طلابها (شاهد الفيديو)
15:01

بالعصا.. مديرة تعنف طلابها (شاهد الفيديو)

انتشر مقطع فيديو صادم من إحدى مدارس داريا في ريف دمشق، ظهرت فيه مديرة المدرسة وهي تعنّف طلابها بعصا خشبية وتجرّهم أمام زملائهم بطريقة مهينة. وبعد موجة الغضب الواسعة التي أثارها المقطع، أوقفت وزارة التربية السورية المديرة عن العمل وفتحت تحقيق في الحادثة.

15:01

بالعصا.. مديرة تعنف طلابها (شاهد الفيديو)

انتشر مقطع فيديو صادم من إحدى مدارس داريا في ريف دمشق، ظهرت فيه مديرة المدرسة وهي تعنّف طلابها بعصا خشبية وتجرّهم أمام زملائهم بطريقة مهينة. وبعد موجة الغضب الواسعة التي أثارها المقطع، أوقفت وزارة التربية السورية المديرة عن العمل وفتحت تحقيق في الحادثة.

14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو
Play
14:06

14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو

14 مليون دولار كفالة مالية دفعها رياض سلامة سُددت نقداً في صُندوق تعاضد القضاة. لكن وعلى خلفية ذلك استدعى النائب العام التمييزي رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين بعد تصريح سلامة عن عن مصدر تلك الاموال. وعلمتِ "الجديد" ان النائب العام التمييزي قررَ ترك خير الدين، كما استمع الى 3 إفادات في هذا الملف تحديداً.

14:06

14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو

14 مليون دولار كفالة مالية دفعها رياض سلامة سُددت نقداً في صُندوق تعاضد القضاة. لكن وعلى خلفية ذلك استدعى النائب العام التمييزي رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين بعد تصريح سلامة عن عن مصدر تلك الاموال. وعلمتِ "الجديد" ان النائب العام التمييزي قررَ ترك خير الدين، كما استمع الى 3 إفادات في هذا الملف تحديداً.

اول رد للشيخ حسن مرعب بعد حادثة صيدا (شاهد الفيديو)
16:33
بالعصا.. مديرة تعنف طلابها (شاهد الفيديو)
15:01
14 مليون دولار.. من أين دفعها رياض سلامة؟ | شاهد الفيديو
14:06
مصادر وزارية للجديد: الصيغة المطروحة تقوم على القبول بتوسعة المطمر مقابل وضع حلّ مستدام على السكة ويبدأُ بانشاء معمل معالجة للنفايات واستكمال الاستملاكات المطلوبة
13:04
مصادر وزارية للجديد: وزارة البيئة تلعب دور الوسيط ولن تقبل بأي حل مؤقت وسبق ان نبّهت وزارة البيئة منذ نيسان الماضي إلى ضروة ايجاد حل تفادياً لتراكم أزمة النفايات
13:04
مصادر وزارية للجديد: الجلسة الوزارية سيتخللها نقاش مستفيض حول حل دائم لمطمر الجديدة وسيتم استدعاء رئيسِ بلدية الجديدة أوغست باخوس ورئيسِ مجلس الانماء والاعمار للاستماع إلى الامور التقنية
13:03
