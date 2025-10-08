عنصر امني يتصدى لمخالف حاول الفرار (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
انتشر مقطع فيديو صادم من إحدى مدارس داريا في ريف دمشق، ظهرت فيه مديرة المدرسة وهي تعنّف طلابها بعصا خشبية وتجرّهم أمام زملائهم بطريقة مهينة. وبعد موجة الغضب الواسعة التي أثارها المقطع، أوقفت وزارة التربية السورية المديرة عن العمل وفتحت تحقيق في الحادثة.
14 مليون دولار كفالة مالية دفعها رياض سلامة سُددت نقداً في صُندوق تعاضد القضاة. لكن وعلى خلفية ذلك استدعى النائب العام التمييزي رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين بعد تصريح سلامة عن عن مصدر تلك الاموال. وعلمتِ "الجديد" ان النائب العام التمييزي قررَ ترك خير الدين، كما استمع الى 3 إفادات في هذا الملف تحديداً.