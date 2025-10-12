الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

جورج عدوان في رسالة إلى بيئة "حزب الله" عبر "وهلق شو": أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً

2025-10-12 | 15:30
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جورج عدوان في رسالة إلى بيئة "حزب الله" عبر "وهلق شو": أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً
جورج عدوان في رسالة إلى بيئة "حزب الله" عبر "وهلق شو": أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً
مقالات ذات صلة
جورج عدوان في رسالة إلى بيئة "حزب الله" عبر "وهلق شو": أنصاف الخيارات ستقودنا إلى الخراب وامنحوا الدولة فرصة لننهض بلبنان معاً

خاص الجديد

محليات

عدوان

رسالة

الله"

"وهلق

أنصاف

الخيارات

ستقودنا

الخراب

وامنحوا

الدولة

لننهض

بلبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الشاعر طلال حيدر يدلي بتصريحات جريئة وقوية في حلقة جديدة من بيت الشاعر مع ميشيل تويني الآن على الجديد
بين بدغان والعبادية.. اليكم طريقة تحضير المونة من ايدي السيدات! تابعوا حلقة جديدة من العودة الى النملية الآن على الجديد

اقرأ ايضا في خاص الجديد

يحدث الآن

اخترنا لك
أحمد عبد الهادي لـوهلق شو: لم نوافق على تسليم السلاح والمفاوضات حول المرحلة الثانية تخصنا نحن
16:17
ممثل "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي لـوهلق شو: لا نريد حكم غزة وعمليتنا حققت أهدافاً استراتيجية والحرب انتهت والبندقية بأيدي مجاهدينا لم نسلمها حتى اليوم
16:14
جورج عدوان لـوهلق شو: "أعوذ بالله" من تطيير الانتخابات لأنه يعني إفشال العهد ورئيس الجمهورية مصّر "نهار ما بأجل"
15:53
جورج عدوان لـوهلق شو: أدعو المغتربين للتسجيل وما زلنا أمام 3 خيارات إما التصويت لـ128 نائب أو 6 نواب أو التصويت في لبنان لحالات قانونية إستثنائية
15:50
جورج عدوان لـوهلق شو: لا ضمانة لحزب الله وللبنانيين سوى الدولة وحان وقت القرار الحاسم من الحزب والدولة
15:27
النائب جورج عدوان لـوهلق شو: المنطقة تتجه نحو سلام ما لكن كل المؤشرات تؤكد أن لا استقرار في لبنان حالياً
15:13
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025