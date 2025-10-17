الأخبار
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم

2025-10-17 | 08:57
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
مراسل الجديد: شهيد جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم

مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي أطلق رشقات نارية باتجاه مجموعة من الاهالي كانوا يقومون بقطاف الزيتون في بلدة عيترون بحماية دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل ولا إصابات
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم

مراسل الجديد: جيش العدو الاسرائيلي أطلق رشقات نارية باتجاه مجموعة من الاهالي كانوا يقومون بقطاف الزيتون في بلدة عيترون بحماية دورية من الجيش اللبناني وقوات اليونيفل ولا إصابات
09:23
مراسل الجديد: أنباء عن وقوع إصابات جراء الغارة الاسرائيلية على خربة سلم
08:46
مراسل الجديد: غارة من مسيرة تستهدف بلدة خربة سلم
08:28
وكلاء الدفاع للجديد: سنتقدم بطلب إلغاء الكفالة وما حدث اليوم بمثابة رد طلب إخلاء السبيل فالقذافي مخطوف ولا يملك أوراقاً ثبوتية وبعد 10 سنوات لم يظهر أي معطى يدينه في قضية الامام الصدر ورفيقيه
06:24
وكلاء الدفاع عن هانيبال القذافي للجديد: أموال هانيبال محجوزة وخاضعة للعقوبات منذ عام 2012 ومعظم أشقاؤه رفعوا العقوبات وحرروا أموالهم وهو لم يتمكن من ذلك بسبب خطفه وسجنه تعسفياً في لبنان
06:17
فريق الدفاع عن هنيبعل للجديد: موكلي لا يملك هذا المبلغ اعتقل تعسفياً لـ 10 سنوات وهذا الرقم غير منطقي
06:14
