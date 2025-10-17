الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

خاص الجديد

معلومات الجديد : لا صحة للاخبار المتداولة عن تعرّض الرئيس نواف سلام لوعكة صحية وهو بصحة جيدة

2025-10-17 | 14:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد : لا صحة للاخبار المتداولة عن تعرّض الرئيس نواف سلام لوعكة صحية وهو بصحة جيدة
معلومات الجديد : لا صحة للاخبار المتداولة عن تعرّض الرئيس نواف سلام لوعكة صحية وهو بصحة جيدة
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد : لا صحة للاخبار المتداولة عن تعرّض الرئيس نواف سلام لوعكة صحية وهو بصحة جيدة

خاص الجديد

محليات

الجديد

للاخبار

المتداولة

تعرّض

الرئيس

لوعكة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسلة الجديد: وكلاء الدفاع عن الامام موسى الصدر ورفيقه يحضرون جلسة هنيبعل القذافي امام القاضي زاهر حماده
مصادر دبلوماسية لـ "الجديد": الرئاسة الأولى تلقت رسالة تدعو إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل

اقرأ ايضا في خاص الجديد

ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)
Play
16:07

ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)

ضغوط عسكرية إسرائيلية على لبنان وتصعيد يؤكد أن "لا اعمار" قبل التفاوض، وسط ذلك يتشاور الرؤساء.. حول الخطوات. بحسب المعلومات فإن رئيس الجمهورية ناقش مع رئيس المجلس العرض الأميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل حول كل النقاط العالقة، وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام. الا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف لبنان الرسمي لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البحري "الناجحة".

16:07

ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)

ضغوط عسكرية إسرائيلية على لبنان وتصعيد يؤكد أن "لا اعمار" قبل التفاوض، وسط ذلك يتشاور الرؤساء.. حول الخطوات. بحسب المعلومات فإن رئيس الجمهورية ناقش مع رئيس المجلس العرض الأميركي بالتفاوض المباشر مع إسرائيل حول كل النقاط العالقة، وكذلك مع رئيس الحكومة نواف سلام. الا أن مصادر سياسية أكدت أن موقف لبنان الرسمي لا يزال رافضا لهذا المسار مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر استنادا الى تجربة الترسيم البحري "الناجحة".

التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!
13:03

التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!

وسط ضغوط عسكرية إسرائيلية وتصعيد يؤكد أن لا اعمار قبل التفاوض، يتشاور لبنان السياسي في كيفية تحييد لبنان، وضمان استبعاد أي تصعيد تجاهه إن على المستوى العسكري أو السياسي والأهم الاقتصادي.

13:03

التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!

وسط ضغوط عسكرية إسرائيلية وتصعيد يؤكد أن لا اعمار قبل التفاوض، يتشاور لبنان السياسي في كيفية تحييد لبنان، وضمان استبعاد أي تصعيد تجاهه إن على المستوى العسكري أو السياسي والأهم الاقتصادي.

يحدث الآن

اخترنا لك
ضغط النار.. حتى التفاوض (شاهد الفيديو)
16:07
كيف سيؤثر تغير المناخ على الزراعة وصحن التبولة في لبنان؟ اكتشفوا التداعيات في أول حلقة من "مصلحة عامة" الآن على الجديد
15:36
التفاوض المباشر مع اسرائيل.. بين عون وبري!
13:03
مصادر سياسية للجديد: التفاوض المباشر مع اسرائيل عُرض في أروقة القصر الجمهوري وليس جديداً
13:00
مصادر سياسية للجديد: موقف لبنان الرسمي حتى اللحظة لايزال رافضاً لمسار التفاوض مع إصرار الدولة اللبنانية على طرح التفاوض غير المباشر
13:00
معلومات الجديد: الرئيس عون تناقش مع الرئيس بري وعبر مستشاره ديدي رحال العرض الأميركي بالتفاوض المباشر مع اسرائيل حول كل النقاط العالقة
13:00
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025