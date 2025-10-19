الأخبار
خاص الجديد

"حزب الله" يخرج من تحت الأرض بنظام جديد | التفاصيل في النشرة المسائية

2025-10-19 | 12:34
"حزب الله" يخرج من تحت الأرض بنظام جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
"حزب الله" يخرج من تحت الأرض بنظام جديد | التفاصيل في النشرة المسائية
"حزب الله" يخرج من تحت الأرض بنظام جديد | التفاصيل في النشرة المسائية

النائب نعمة افرام لـ "الجديد": زمن الشرق الأوسط الحالي زمن تاريخي إما نجتازه وإما نذهب إلى العتمة وبالتالي نأمل قتح صفحة جديدة أمام لبنان والمنطقة
معلومات الجديد: حزب الله يتحفظ على إعلان اي موقف انطلاقاً من خرق اسرائيل الدائم لأي اتفاق كما حصل عند قبولها باتفاق 27 تشرين ولم تلتزم به

الفاتيكان يعلن قداسة أغناطيوس مالويان و6 آخرين.. التفاصيل مباشرة من الفاتيكان مع مراسل الجديد
12:49
بـ7 دقائق.. سُرٍق التاريخ | التفاصيل في النشرة المسائية
12:29
إعادة الإعمار من اوليات الحكومة | التفاصيل في النشرة المسائية
12:22
ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": حزب الله مسؤول عن إضعاف موقف لبنان التفاوضي ونقول له تسليم سلاحك أمر غير قابل للنقاش
08:32
النائب ابراهيم منيمنة لـ "هنا بيروت": هدف العدو الوصول إلى مناطق عازلة في الجنوب ونحن لن نقبل بانتقاص من السيادة اللبنانية على أراضينا
08:16
النائب بولا يعقوبيان لـ "الجديد": نأمل أن ينعكس هذا الحدث التاريخي في الفاتيكان بأعجوبة على لبنان "يخفوا الشياطين ويكتروا القديسين"
07:56
