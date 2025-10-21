عاجل
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
الذهب يسجل أكبر تراجع يومي منذ عام 2013 بلغت نسبته 6.2 % ليصل إلى نحو 4100 دولار أميركي للأونصة
05:06
"صيف تاني"... ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة؟
02:36
قبل المفاجأة... لا جلوس للتفاوض!
02:24
سرقة وطعن وتدخل أمني.. في منطقة لبنانية!
2025-10-20
دخان مهرّب في قبضة الجمارك (شاهد الفيديو)
2025-10-20
"حزب الله" سيستخدم القوة بهذه الحالتين..
خاص الجديد
هنا بيروت - 21-10-2025 - الحلقة الكاملة
2025-10-21 | 09:50
A-
A+
هنا بيروت - 21-10-2025 - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - 21-10-2025 - الحلقة الكاملة
العودة الى الأعلى
النائب ميشال دويهي لـ"الجديد": بعد إتصالات مع الكتل النيابية وتقييم الأرقام قررنا في "تحالف التغيير" عدم خوض انتخابات أمانة سر المجلس
تحليق مستمر للمسيرات فوق بيروت والضاحية (شاهد الفيديو)
