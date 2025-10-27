النائب نبيل بدر للجديد: بعد أن وجدنا أنه ليس هناك حل لموضوع الإنتخاب ولكي لا نكون سبباً في تعطيل عمل المجلس النيابي قررنا في التكتل ان ننقسم بين حاضر ومتغيب عن الجلسة