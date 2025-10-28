الأخبار
خاص الجديد
معلومات الجديد: تم إرجاء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان لايام قليلة بعدما كانت مقررة ان تحصل في الساعات المقبلة
2025-10-28 | 09:00
معلومات الجديد: تم إرجاء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان لايام قليلة بعدما كانت مقررة ان تحصل في الساعات المقبلة
مقالات ذات صلة
معلومات الجديد: في زحمة الموفدين الدوليين إلى لبنان يصل المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان لبنان خلال الـ24 ساعة المقبلة
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان أنهى زيارته إلى لبنان وغادر بيروت بعد ظهر اليوم
معلومات الجديد:الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان يصل الى بيروت الاربعاء في زيارة يتابع فيها تطورات الملف اللبناني
معلومات الجديد: تم إرجاء زيارة المبعوث السعودي الأمير يزيد بن فرحان إلى لبنان لايام قليلة بعدما كانت مقررة ان تحصل في الساعات المقبلة
خاص الجديد
محليات
الجديد:
إرجاء
زيارة
المبعوث
السعودي
الأمير
فرحان
لبنان
لايام
قليلة
بعدما
مقررة
الساعات
المقبلة
