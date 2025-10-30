الأخبار
06:48
الشرع يتجوّل.. فنجان قهوة وتحايا! (فيديو)
02:41
بالنيران.. اسرائيل داخل مركز بلدية بليدا (فيديو)
2025-10-29
بيروت تستضيف للمرة الأولى ملتقى الإعلام العربي.. ومراسلة الجديد تنقل الصورة
2025-10-29
انتهت جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-10-29
بعد جريمة قتل ايليو.. الحجار: الدولة جدّية
خاص الجديد
معلومات الجديد: بعبدا وعين التينة والسراي تدرك ان لبنان امام مفترق صعب وخطير
2025-10-30 | 14:03
2025-10-30 | 14:03
A-
A+
معلومات الجديد: بعبدا وعين التينة والسراي تدرك ان لبنان امام مفترق صعب وخطير
معلومات الجديد: اللقاء الثاني بين ديديه رحال والرئيس بري ناقش حل إشكالية بعبدا وعين التينة دون اتفاق نهائي
معلومات الجديد: لقاء عون – بوصعب يصب في خانة تقريب وجهات النظر من بعبدا باتجاه عين التينة
بو صعب من عين التينة: التطبيق الكامل لدستور الطائف هو المخرج
معلومات الجديد: بعبدا وعين التينة والسراي تدرك ان لبنان امام مفترق صعب وخطير
خاص الجديد
محليات
الجديد:
بعبدا
التينة
والسراي
لبنان
مفترق
وخطير
مراسل الجديد: عدد من الأهالي في بليدا يشعلون الإطارات ويقطعون الطريق اعتراضاً على اقتحام قوات العدو الإسرائيلي لمركز البلدية واغتيال موظف فيها
حمزة المصطفى لـ "الجديد": ننظر نحو المستقبل وحريصون على حل المشاكل مع لبنان بأكملها وعلى إنشاء علاقة تعاون معه
14:03
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
14:03
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
14:03
مصادر مقربة من بعبدا للجديد: الاعتداء الاسرائيلي وسيلة ضغط اضافية تمارسها تل أبيب لموافقة لبنان على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة على كل أراضيها وانتقال الحزب الى العمل السياسي
14:03
مصادر مقربة من بعبدا للجديد: الاعتداء الاسرائيلي وسيلة ضغط اضافية تمارسها تل أبيب لموافقة لبنان على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة على كل أراضيها وانتقال الحزب الى العمل السياسي
13:54
تتابعون الآن.. نشرة "الجديد" بحلتها الجديدة
13:54
تتابعون الآن.. نشرة "الجديد" بحلتها الجديدة
محليات
17:27
"الملتقى الإعلامي العربي" اختتم فعالياته .. مرقص: ركزنا على تحريم توقيف الاعلاميين
محليات
17:19
الوكالة الوطنية: تحليق طيران مسير على علو منخفض جدا في أجواء الغازية والزهراني ومصيلح والمروانية والنميرية وصيدا
محليات
16:31
وزارة الصحة: إصابة 4 مواطنون بجروح أثر الغارة الإسرائيلية على بلدة حاروف قضاء النبطية
مصادر دبلوماسية للجديد: اورتاغس حرِصت على ايصال رسالتها بأنه على لبنان حصر السلاح ليس فقط جنوب الليطاني بل في كل لبنان مع نهاية العام على ان يكمل الجيش تنفيذ خطته
14:03
مصادر مقربة من بعبدا للجديد: الاعتداء الاسرائيلي وسيلة ضغط اضافية تمارسها تل أبيب لموافقة لبنان على التفاوض المباشر وحصر السلاح بيد الدولة على كل أراضيها وانتقال الحزب الى العمل السياسي
14:03
تتابعون الآن.. نشرة "الجديد" بحلتها الجديدة
13:54
السلاح الفلسطيني.. اين اصبح التسليم؟ - التفاصيل في النشرة
13:08
صيغة جديدة ومخرج للبنان.. التفاصيل في المشهد السياسي
12:52
"مياه الدولة" للبيع.. فمن يشتري؟
12:42
2025-08-04
بعد وفاء عامر… أحمد وفيق ضحية اتهام جديد بتجارة الأعضاء
2025-10-13
عملية "تبادل الأسرى" بين إسرائيل وحماس إنطلقت
2025-10-13
بالصورة - مطلق النار على دورية الاستقصاء بقبضة المخابرات
2025-09-14
فيديو - من مرض في القلب وانتقال متوقع الى هدّاف للفريق
2025-09-10
"الوضع جيّد".. الرئيس عون: القطار إنطلق وممنوع الوقوف بوجهه
2025-10-11
محمد سامي يهدي زوجته هدية فخمة بمناسبة عيد ميلادها
15:57
مقدمة النشرة المسائية 30-10-2025
2025-10-29
مقدمة النشرة المسائية 29-10-2025
2025-10-28
مقدمة النشرة المسائية 28-10-2025
2025-10-28
مدير الاستخبارات المصري في بيروت.. وفي جعبته رسالة للرؤساء الثلاثة!
2025-10-28
إليسا تحتفل بعيد ميلادها في بيروت وسط نجوم مصر ولبنان
2025-10-27
مقدمة النشرة المسائية 27-10-2025
محليات
06:12
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
06:12
عن توغل واغتيال بليدا.. بيان لـ "حزب الله"!
محليات
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
10:46
عن الهجمة "القواتية" على بري وتوغّل بليدا.. بيان لكتلة الوفاء للمقاومة
محليات
05:11
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
محليات
05:11
تفاصيل ما حصل في بليدا فجراً.. بيان للجيش
محليات
01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
محليات
01:55
برّاك: التقارير لا تُشجّع.. ولبنان المسؤول! (الأخبار)
محليات
01:33
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
محليات
01:33
الأموال المحوّلة إلى الخارج.. في طريقها إلى لبنان (النهار)
محليات
11:20
عن جريمة بليدا.. بيان لليونيفيل
محليات
11:20
عن جريمة بليدا.. بيان لليونيفيل
